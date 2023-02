Chef Weekly med Calle Fleur: ”Har du en work wife?”

Vem älskar chefen?

På temat romantik kan jag rekommendera en underhållande artikel i The Atlantic som gör upp med begreppet ”work wife” / ”work husband” . Ni vet, den platoniska (eller?) relationen mellan kollegor som (väl?) ändå är (måste vara?) kryddad med… Ja, något annat. Jag vågar påstå att den typen av parförhållanden finns på alla arbetsplatser. De verkar i alla fall vara så komplexa att det forskas på dem. Hur ser det ut hos dig?

Sex spaningar från den vecka som flytt

Det känns nästan surrealistiskt att följa nyhetsflödet just nu. Världen snurrar så snabbt och snurrigt att jag skulle kunna skriva en roman varje vecka. Här är några snabba spaningar sedan sist:

