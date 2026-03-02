Olovlig frånvaro vanlig avskedsorsak

DE SENASTE TRE ÅREN har 15 personer avskedats från svenska lärosäten.

Flest avsked har Stockholms universitet med tre stycken, skriver Universitetsläraren.

De tre avskeden, som inträffade under 2024, grundar sig i omfattande olovlig frånvaro, att personerna på olika sätt har vilselett arbetsgivaren samt trolöshet mot huvudman.

Lunds universitet har under 2023 och 2024 avskedat två personer, även då för olovlig frånvaro.