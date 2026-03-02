Olovlig frånvaro vanlig avskedsorsak
Skolk Att inte infinna sig på arbetsplatsen är en vanlig anledning till avsked från svenska lärosäten.
DE SENASTE TRE ÅREN har 15 personer avskedats från svenska lärosäten.
Flest avsked har Stockholms universitet med tre stycken, skriver Universitetsläraren.
De tre avskeden, som inträffade under 2024, grundar sig i omfattande olovlig frånvaro, att personerna på olika sätt har vilselett arbetsgivaren samt trolöshet mot huvudman.
Lunds universitet har under 2023 och 2024 avskedat två personer, även då för olovlig frånvaro.
”De båda ärendena gällde olovlig frånvaro där medarbetarna inte ville komma till arbetsplatsen i Lund utan befann sig i utlandet. I det ena ärendet fanns initialt en kontakt sedan medarbetaren lämnat Sverige men sedan gick det inte längre att nå personen i fråga. I det andra ärendet upprätthölls kontakten men medarbetaren vägrade komma tillbaka till arbetsplatsen”, säger Anna Leo, arbetsrättsspecialist vid Lunds universitet.
