Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Olovlig frånvaro vanlig avskedsorsak

Skolk Att inte infinna sig på arbetsplatsen är en vanlig anledning till avsked från svenska lärosäten.

Personal/HR
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

DE SENASTE TRE ÅREN har 15 personer avskedats från svenska lärosäten.

Flest avsked har Stockholms universitet med tre stycken, skriver Universitetsläraren.

De tre avskeden, som inträffade under 2024, grundar sig i omfattande olovlig frånvaro, att personerna på olika sätt har vilselett arbetsgivaren samt trolöshet mot huvudman.  

Lunds universitet har under 2023 och 2024 avskedat två personer, även då för olovlig frånvaro. 

”De båda ärendena gällde olovlig frånvaro där medarbetarna inte ville komma till arbetsplatsen i Lund utan befann sig i utlandet. I det ena ärendet fanns initialt en kontakt sedan medarbetaren lämnat Sverige men sedan gick det inte längre att nå personen i fråga. I det andra ärendet upprätthölls kontakten men medarbetaren vägrade komma tillbaka till arbetsplatsen”, säger Anna Leo, arbetsrättsspecialist vid Lunds universitet. 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Personal/HR

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer