Kommuntoppen efter Northvolt-konkursen: ”Vi kommer fixa det här” 

Hur ser du på framtiden för Skellefteå just nu?

”Självklart var det ett fantastiskt besked med en ny ägare till batterifabriken. Fortfarande ska Lytens köp granskas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP), men förhoppningsvis kommer den processen att ske snabbt. Jag hoppas också att såväl etableringen av Northvolt som dess konkurs kan leda till lärdomar som gör att Sverige stärker konkurrenskraften framåt”, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå som är ett centrum för den gröna omställningen i norr.

Hur har ditt ledarskap förändrats till följd av Northvolt-kraschen och den plötsliga motvinden för grön omställning?

”Under mina drygt 15 år som kommundirektör har jag upplevt upp- och nedgångar även tidigare, och hanterat flera kritiska situationer. Som när hälften av alla invånare behövde koka sitt dricksvatten under ett halvår på grund av parasiter. Mitt ledarskap är i grunden detsamma, oavsett läge. Det är ett slags krisledarskap som lämpar sig även i medgång, med stark tillit till professionen, förmåga till snabba beslut, ständiga förändringar, flexibilitet och tydlig målbild. En typ av ledarskap som jag tror kommer att vara viktigt även i framtiden, eftersom världen förändras allt snabbare.”

Riskerar Skellefteå trots allt bli sittande med Svarte Petter i efterspelet av Northvolt-konkursen, när kommunala kringinvesteringar inte längre behövs som ursprungligen tänkt?

”Det är klart att kommunen har genomfört stora förändringar utifrån en tidigare stark befolkningstillväxt. Nu minskar befolkningen, mycket också till följd av de nya migrationsreglerna, och vi börjar se tomma bostäder exempelvis. Då får vi försöka hitta andra lösningar, och även bromsa planerade investeringar. Nej, vi har inte investerat i onödan, kommunens ekonomi är stark och Skellefteå står också redo för framtida etableringar. Vi kommer att fixa det här. Men jag menar med bestämdhet att riskfördelningen mellan stat och kommuner bör se ut på ett helt annat sätt i framtiden, för att Sverige ska vara attraktivt som land att investera i och kommunerna våga ta emot stora industrietableringar. I dag är det kommunerna som ska hantera alla effekter av en etablering, både i upp- och nedgång. Vi behöver ett tydligare ‘tillsammans’.”

”Ett hoppfullt ledarskap – det är något av det viktigaste i svåra tider.”

Vad är det alltså för ledarskap du efterlyser från statligt och nationellt håll då det gäller framtida industrisatsningar?

”Det kan handla om allt från statliga garantier för hyresförluster, till snabbare etablering av infrastruktur och satsningar på utbildning. Det som hänt i Skellefteå har synliggjort problematiken med den sneda ansvarsfördelningen, själva har vi använt oss av alla verktyg i verktygslådan och ofta hittat supersmarta lösningar. Men ansvaret behöver alltså delas av fler: inför, under och framför allt efter en etablering”, svarar Kristina Sundin Jonsson.

Så här i backspegeln, var det så klokt att förlägga en så stor lokalisering till relativt lilla Skellefteå långt upp i norr?

”I starten trodde alla att den största utmaningen skulle vara att rekrytera personal till Skellefteå. Det var en stor missuppfattning: det blev inte alls särskilt mycket ’fly in – fly out’, faktum är att folk flyttat till Skellefteå från hela världen och trivts här. Det har inte varit svårt att locka kompetens. Och rent ekonomiskt har kommunen tjänat ungefär 800 miljoner kronor på etableringen i skatteintäkter, vilket vida överstiger de kostnader vi haft.”

Kristina Sundin Jonsson. Foto Jonas Westling

Vad borde du som kommundirektör gjort annorlunda?

”Hade du frågat för ett år sedan, skulle jag sagt att vi borde ha påbörjat bostadsbyggandet långt tidigare. Det kan jag inte säga i dag. Annars har vi säkert gjort åtskilliga misstag, men även lärt oss massor, samlats inför en tydlig målbild och verkligen lagt manken till. I det stora hela vet jag faktiskt inte vad eller hur vi borde gjort i stället. Men vi har i stort fått klara detta på egen hand tillsammans med regionala aktörer. ”

Vilket ledarskap behövs i kommunen just nu?

”Ett hoppfullt ledarskap – det är något av det viktigaste i svåra tider. Det handlar inte om att trycka undan svårigheterna, utan att berätta ärligt om dem och visa på möjligheterna att komma över på andra sidan. Vi har gjort det förr, och kommer att klara det nu också.”