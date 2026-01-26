Erik Selin: ”Det känns konstigt att inte längre få bestämma allt”

”TIONDE VÅNINGEN”, meddelar hissens metalliska robotröst.

Högre upp än så här kommer vi inte.

En smärt gestalt i finbyxor och vit skjorta tar emot. Det är Erik Selin, mäktig spelare i näringslivet och en av Sveriges rikaste. Och samtidigt en person som få har riktig koll på.

Från en blygsam start har han byggt upp ett av Sveriges största fastighetsimperier, Balder. Det är en börsnoterad koncern med verksamhet i sex länder och 1100 anställda, värderad till runt 80 miljarder kronor. Det är det högsta börsvärdet av alla fastighetsbolag på Stockholmsbörsen.

Vi befinner oss i huvudkontoret i Göteborg. Erik Selins arbetsrum har fönster i två väderstreck och milsvid utsikt över staden och Hisingen.

Härifrån syns många av de byggnader som Balder äger eller har låtit uppföra. Däribland det 34 våningar höga landmärket Draken och det ännu mycket resligare Karlatornet.

Efter sin pappas död 2025 kom Erik Selin med ett oväntat besked: Han avser att lämna posten som vd för livsverket Balder under 2026.

En avgörande livsförändring för mannen som personifierat bolaget i 20 års tid.

”Det är sunt med ett vd-skifte, att få lite rotation i systemet. Men också jobbigt för mig personligen. Beslutet är oåterkalleligt, och det känns konstigt att inte längre få vara med och bestämma allt. Tänk om det inte blir bra? En illamående-känsla kommer över mig när jag tänker på detta ibland”, säger Erik Selin.

Nej, beslutet att kliva åt sidan handlar inte om någon förtida 60-årskris. Snarare om att livet går fort. Faderns död sätter tillvaron i perspektiv, och för den 58-årige fastighetskungen är det helt enkelt dags att ge plats för annat i livet under åren som återstår, förklarar han.

Erik Selin befinner sig således vid ett vägskäl, där det finns anledning att blicka tillbaka på en enastående karriär, men också på blundrar, kritik och sådant han borde ha gjort annorlunda.

Erik Selin Gör: Vd för fastighetsbolaget Balder, från 2026 arbetande styrelseordförande. Ålder: 58 år. Familj: Tre barn. Bor: Göteborgsområdet. Intressen: Affärer, relationer. Bakgrund i korthet: Gymnasieexamen med ekonomisk inriktning. Började köpa aktier som 13-åring men förlorade allt sitt kapital under 1990-talskrisen. Köpte sin första fastighet 1992. Grundade Balder 2025. Har också en stor investeringsverksamhet, främst i företagen Erik Selin Fastigheter och Skandrenting. Är placerad på femtonde plats i Forbes lista över Sveriges rikaste personer.

”Jag är lite naiv. Jag litar på folk tills jag inte gör det”, säger Erik Selin som växte upp i Tuve på norra Hisingen.

Pappa Kjell var läkare, mamma Eva professor och pionjär inom miljöfysik, och under en period även riksdagsledamot för Centern.

Erik Selin övervägde aldrig den akademiska banan för egen del utan valde tidigt att satsa på affärer, något föräldrarna var helt ointresserade av. Årsrapporter plöjde han redan i tolvårsåldern.

Stockholm i fågelperspektiv. Erik lutar sig över barriären och ser ner på staden under hans fötter.

Efter att ha bränt sig på aktier i riktigt unga år började han bygga sitt fastighetsimperium som 24-åring. Han lyckades då övertyga en lokal bank att bevilja honom ett lån på 20 miljoner kronor för köp av ett hyreshus i Ängelholm, under en period då hela fastighetsbranschen var i gungning.

Det var nog enda tillfället då mamma Eva uttryckte oro över sonens val av karriär, berättar Erik Selin – var det verkligen klokt att skuldsätta sig så upp över öronen?

”Dörrarna har jag fått öppna själv”, säger han om sin outsider-status inom fastighetsbranschen när han började. I föräldrarnas nätverk ingick visserligen nobelpristagare, framstående professorer och politiker, men knappast folk som kunde ge någon vägledning i affärer.

Medan Erik Selin förblir Balders största ägare och föreslås fortsätta som arbetande styrelseordförande, är planen att parhästen Sharam Rahi ska ta över som ny vd.

Sharam Rahi kom till Sverige som flykting med sin mamma och lillebror 1987 och kan ståta med Fastighetssveriges sannolikt märkligaste karriär.

Med enbart grundskola på cv:t kastade sig Sharam Rahi ut i yrkeslivet som möbelförsäljare, pizzabagare och stå upp-komiker för att sedan köpa ett café i Göteborg där Erik Selin var stamkund.

Vänskap uppstod, och Erik Selin tog den inom fastighetsförvaltning helt oerfarne Sharam Rahi under sina vingars beskydd och föreslog att de båda skulle jobba ihop.

Vad säger det om ditt ledarskap?

”Att jag alltid försöker se individen. Är du en bra person vill jag ha dig, och då bryr jag mig inte om du är flykting, svensk eller något annat, jag struntar helt i det. Nej, jag vill hitta dem som är bäst för Balder. Sharam började såklart inte på chefsnivå, vi var bara några få gubbar på den tiden. Jag tror ändå att det är rätt ovanligt med den typ av tillit som jag visade då. Men vi klickade och kompletterar varandra väldigt bra, jag tror att det var det som lockade. Sharam är mer av en people person än jag, handlingskraftig, får saker att hända. Själv är jag mer av rutinmänniska. Sitter gärna och tänker och räknar, som tjuren Ferdinand”, säger Erik Selin som måhända just av den anledningen har prytt kontoret med en illröd tavla med budskapet Get Shit Done.

Han fortsätter:

”Som ledare är det bra att ha en parhäst som är ganska olik en själv. Man måste förstås gilla varandra, annars funkar det inte. Men när man väl klickar, gör olikheterna att du får en annan hävstång än annars. Jag minns till exempel hur Sharam lyckades pruta bort en hel kvartalsfaktura på runt 100 000 kronor från Telia vid millennieskiftet, alltså typ Televerket. Att ens försöka göra något sådant, nej den tanken skulle aldrig ha slagit mig.”

Vad krävs annars för att lyckas i fastighetsbranschen?

”Ett starkt intresse, och att du lägger mycket tid på det. Samt lite tur, lyckosamma omständigheter. Alltså inte bara skicklighet. Ibland är det bättre att vara lucky än smart. Min mamma, som forskade på Chalmers, höll ju på jämt men brukade säga ’jag jobbar aldrig, utan bara roar mig hela dagarna’. Och jag har känt samma faktiskt.”

Har du tagit stora risker i affärer?

”Nej, det skulle jag inte säga. Någon sorts risk behöver du alltid ta, det enda som är riskfritt är statsskuldsväxlar, men sådana köper man i praktiken inte som privatperson. Jo, jag var kanske riskbenägen som ung. Eftersom jag inte kunde något. Men de senaste 35 åren har jag egentligen ägnat mig åt att försöka undvika risk. Hitta sätt att inte förlora pengar, och samtidigt expandera.”

På senare tid har stjärnglansen kring Erik Selin blivit något mindre påtaglig till följd av vad som i affärspress beskrivits som omdömesmissar. Mycket förenklat går kritiken ut på att Selin sitter på för många stolar, och har litat för mycket på personer som gjort märkliga affärer som skadat Baldersfären.

Har din tillit till människor också fått negativa följder för bolaget?

”Alla kan göra felbedömningar. Inte bara i affärsvärlden, utan också i allmänhet. Tillit är en fördel, men kan också skapa problem. Men litar du inte på människor, utan bara ifrågasätter vad folk gör hela tiden, då händer ju ingenting. Eller hur? Tillit är ett koncept. Man litar på folk och får enastående resultat, men säkert också en och annan motgång på vägen.”

Kan man prata med dig om andra saker än fastigheter?

”Gärna. Vi kan prata relationer – jag är en relationsperson, men väldigt många hinner jag inte träffa tillräckligt. Vi kan prata hälsa, det är väldigt intressant. Läkemedel, medicinteknik, utvecklingen där går ju jättefort”, säger Erik Selin som nyligen investerade 300 miljoner kronor i läkemedelsbolaget Ribocure i Mölndal, ett företag som också är hans hyresgäst.

1990 dog Erik Selins yngre bror, 19 år gammal. Brodern arbetade natt på ett ålderdomshem när hans hjärta slutade slå på grund av en inflammation.

Älskad och saknad. Erik Selin med sin sedan 1990 avlidne lillebror Sven.

”Det var fruktansvärt. Han bara föll ihop på toa, knall och fall. Hans död har påverkat mig mycket, sorgen har funnits där sedan dess. Förut brukade jag alltid ringa mina föräldrar på hans födelsedag. Sedan mamma och nu även pappa dog, går det inte längre. Det känns konstigt.”

”Man ska inte vara för snabb att döma folk. Det skadar inte att läsa Johannes 8:1 ibland.”

Erik Selin klockar in på femtonde plats på Forbes lista över Sveriges rikaste personer, med en förmögenhet på dryga 41 miljarder kronor. Men att på rika människors vis samla på sig dyrbar konst, exklusiva bilar eller värdefulla klockor är inte hans stil, ”marginalnyttan av pengar avtar snabbt i mitt fall”. Ett tag byggde han visserligen upp en samling med Kalle Anka-tidningar från 50- och 60-talet, men den har inte kompletterats på 40 år.

”Jag har inga synpunkter på dem som har en exklusiv livsstil. Själv lever jag ett förhållandevis vanligt liv privat, säkert ungefär som ditt. Nej, pengar förhöjer inte min livskvalitet”, säger Erik Selin.

Hur hanterar du tiggarbrev?

”De lägger jag nog åt sidan. Eftersom det är en stor apparat att kolla breven, är det ens sant det som står där? Nej, jag har inte riktigt tid med sådan research, det blir för krångligt. Däremot kan man ju filantropiskt stötta sådant man tycker är viktigt”, säger Erik Selin en smula kryptiskt.

Det låter som att du ägnar dig åt sådan filantropi?

”Ja, men jag pratar inte så mycket om det, det är min filosofi.”

Har du också någon ledarskapsfilosofi?