Chefstätt bland superkommunikatörer 

Krögaren Joakim Almquist, glass-vd:n Stefan Carlsson, talangchefen Julia Eklöf.  Åtskilliga chefer tar plats på tidningen Resumés lista över 2025 års så kallade superkommunikatörer.  

Kommunikation
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
AVSIKTEN MED PRISET är att belöna personer som genom kommunikation fått människor att tänka i nya banor, och öka statusen för kommunikation som område. 

”Man hör ofta att sanningen är ’up for grabs’, att vi närmar oss en världsordning där karismatiska agitatorer som kan tala till våra känslor och kompromissar med fakta allt oftare vinner. I andra sidan av spektrat har vi de som skrämts till tystnad, av medielogiken och rädslan för repressalier. Det som förenar superkommunikatörerna på listan är modet att stå för något eget och hålla fast vid strategin, även när det blåser”, säger Resumés t f chefredaktör Andreas Rågsjö

Totalvinnare i kategorin Företag är krögaren Joakim Almquist, delägare i restaurang Coco & Carmen som ”lyckades komma ur listeriakrisen med sympatierna på sin sida”. 

Stefan Carlsson, vd för Sia Glass, uppmärksammas för att ha stått emot hatstormen mot användandet av en mångkulturell familj i glassreklamen. Medan Julia Eklöf, Talent acquisition manager på Viaplay tar plats på listan efter att ha lyckats göra HR begripligt för unga människor på Tik Tok. 

Här är andra vinnare bland superkommunikatörerna, i respektive kategori:

Kommunikation: LKAB. ”LKAB:s kommunikation kring kyrkflytten i Kiruna visar samhällskommunikation i praktiken.”

Opinion & samhälle: Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog. ”Gjorde en myndighetsfråga till en nationell debatt om ansvar och expertis.” 

Media: Messiah Hallberg, komiker och programledare. ”Når ut med skärpa och humor.” 

Kultur & Nöje: Emily Dahl, modevetare och poddprofil. ”Synliggör mode- och konsumtionsfrågor analytiskt.” 

Kommunikation

