”Befängt att föreställa sig naken publik”

Richard Greene har lärt presidenter, statsmän och kändisar att tala offentligt. Som en av världens främsta talarcoacher hävdar han att det värsta du kan göra är att tänka dig publiken naken.

Att se över huvudet på publiken, att tänka sig att de sitter på toaletten eller är nakna har länge varit ett klassiskt råd till alla som är rädda för att stå på en scen och tala offentligt. Men du menar att det är rena nyset. Varför?

”Det är en helt befängd idé. Vi människor är neurologiskt designade för att kommunicera med andra människor. Om du tittar över huvudet på folk, hur ska du då nå ut och få kontakt med dem? Det andra och nästan ännu viktigare argumentet är att du skapar en falsk hierarki som bygger på att du som står på scenen är överlägsen din publik.”

”Ska du bli en bra föredragshållare måste du förstå att allt handlar om publiken. Du står där för att hjälpa dem, för att bidra med något viktigt, så ta kontakt med dem och se dem i ögonen.”

Du har utnämnts till ”master of charisma” av The Sunday Times. Hur definierar du karisma och hur viktigt är det på scen?

”Min definition är att människor är karismatiska när de helt och fullt är sig själva – och det är möjligt för alla, alltså inte en medfödd talang som några få har. Efter att ha lärt människor att tala offentligt i 51 länder runt om i världen har jag insett att verklig magi uppstår när människor är autentiska. De allra bästa föredragshållarna talar autentiskt och passionerat från hjärtat. Det är det enda man behöver göra för att vara framgångsrik på scen.”

Att tala i offentliga sammanhang toppar listan över det som människor är allra mest rädda för. Kan du ge några tips?

”Det finns ett antal verktyg och en grundläggande filosofi. Det är helt normalt att känna sig orolig om du tänker att du ska uppträda, men se det som en konversation i stället. Jag har aldrig hört talas om någon som är orolig inför ett samtal med någon annan. Malcolm Gladwell talar om att man måste öva i 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något, och konversera har du ju gjort. Så ställ dig upp och ha ett samtal med din publik om något som du är passionerat intresserad av. Om du ser på ditt framförande som en konversation mellan dig och publiken kommer du inte att trigga samma nervositet.”

Det var filosofin. Och vilka är verktygen?

”Köp dig lite tid innan du påbörjar ditt anförande, det lugnar. Om någon introducerar dig kan du vända dig till den personen när hen ska gå av scenen, ta i hand, tacka, ge hen en kram. Du har nu fått ett litet församtal. Därefter kan du ge den personen ett erkännande genom att be publiken att ge hen en applåd. Det funkar bäst i lite större sammanhang. Då har du skapat kontakt mellan dig, personen som introducerar dig och publiken. Genom att be publiken göra något har du också tagit kommandot. Nu är publiken engagerad, de har tagit din regi och bekräftat din auktoritet utan att du ens påbörjat ditt anförande. Och du har skapat en varm stämning. Sedan finns det ytterligare en sak du kan göra för att lugna dina nerver, det är att ställa publiken en fråga. Och så har du påbörjat din konversation.”

En av de saker du lär ut är att det inte är vad du säger utan hur du säger det som är det viktigaste. Hur menar du?

”Endast sju procent av ditt framförande avgörs av det du säger, dina ord. 38 procent avgörs av din röst, hur du varierar volym, tonläge, tonalitet och tempo när du pratar. Och hela 55 procent avgörs av ditt kroppsspråk; din hållning, om du har ögonkontakt med publiken, gester och rörelser samt hur lyssnande din kropp är.”

Vilket är det bästa sättet att som chef och ledare skapa tillit och engagemang när man talar

till sina medarbetare?

”Det är att vända ekvationen 180 grader, vilket innebär att den bästa talartekniken är att inte prata utan att lyssna. De allra bästa talarna läser av sin publik och känner av varje nyans av sina åhörares kroppsspråk. Om jag som chef berättar något viktigt som verkligen kommer att förändra företaget måste jag simultant skanna publiken för att se om de påverkas av det jag säger. Om de förblir oberörda är det aldrig deras fel, utan det är värdefull feedback till dig om att ditt budskap inte har gått fram och att du måste förklara på ett annat bättre sätt.”

Vad har du i gengäld lärt dig av de framstående personer som du har coachat?

”Att vi alla är lika. Det spelar inte så stor roll vem du är. Oavsett om du är president, statsminister, kunglig, kändis eller chef, vill vi alla bli erkända, älskade och respekterade. Det gör att vissa människor försöker vara något de inte är. Det föll till exempel Al Gore på, han försökte så desperat att uppträda presidentlikt att han blev stel och tråkig. Hillary Clinton gick i samma fälla. De försökte för mycket. Jag som har mött dem bakom scen, vet att det hade räckt så väl om de bara hade varit sig själva. De är båda roliga och lätta att tycka om.”

D e tre bästa talen att lära sig av:

1 Martin Luther King: ”I have a dream.”

Den 16 minuter långa versionen. Väldigt instruktiv, då första halvan var väl förberedd och andra halvan kom direkt från hans hjärta.



2 Martin Luther King: ”I’ve been to the mountaintop.”

De sista tre minuterna är extraordinära, speciellt om man har i åtanke att han blev skjuten dagen efter.



3 John F Kennedy: ”We choose to go to the moon.”

Visar på vikten av att kunna visualisera sina idéer innan de ens är möjliga att genomföra.

Richard Greene

Gör: Talarcoach, författare.

Bor: Los Angeles.

Karriär: Har talarcoachat många stora ledare som Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono, Steve Bornstein, tidigare vd på ABC, Arianna Huffington, chefredaktör och ägare Huffington Post, Lady Diana. Ted talk The 7 secrets of the greatest speakers in history. Författare till Words that shook the world. Utsedd till ”The master of charisma” av The Sunday Times.

