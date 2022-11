Tiktok för chefer, ny lag avslöjar löner, hurra för döv chef, utarbetade it-chefer och känsliga tech-tyranner

Tiktok – inte bara för kidsen

Vad tjänar du?

The Economist rapporterar om en ny intressant lag : Sedan 1 november måste alla som lägger ut platsannonser för tjänster i New York City redovisa jobbets lönespann. Detta har väckt nytt liv i frågan om lönetransparens. Harvard Business School-professorn Zoe Cullen hävdar att lönerna faller i snitt två procent på företag som är transparenta med vad medarbetarna tjänar. Studier har också visat att lönetransparens bidrar till minskade löneskillnader mellan könen. Vissa bolag har tagit det ännu längre: På teknikbolaget Buffers hemsida redovisar de exakt vad alla medarbetare tjänar.

Döv chef viktig milstolpe

För första gången har ett medieföretag i Sverige anställt en döv person i chefsposition. Att Gabriella Della Morte Pålstam blir ny chef för Utbildningsradions teckenspråksredaktion är en viktig milstolpe, både eftersom det stärker det svenska teckenspråkets ställning och för att det kan bana vägen för fler i en grupp som tyvärr har alltför svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Oklart ansvar över digitala arbetsmiljön

It-chefen har ett omöjligt uppdrag, konstaterade en rapport tidigare i år. En färsk uppföljning visar att arbetsuppgifterna för it-avdelningarna har ökat lavinartat i takt med den digitala omställningen, eftersom arbetsmiljöfrågor, som brukar vara en fråga för hr, i allt större utsträckning hamnar hos it när arbetsvardagen blir mer digital. Läs mer här .

Ett bryskt uppvaknande

Avslutningsvis, ett lästips från Financial Times: I en underhållande spaning gör Sarah O’Connor processen kort med idén om de stora techbolagen som ”drömarbetsgivare”. Under de goda åren kunde bolagen betala bäst, sköta din tvätt och till och med bjuda dig på mat. Nu, när jättar som Meta, Amazon och Twitter massavskedar tiotusentals medarbetare via e-post framstår bolagen som brutala autokratier – och de främsta ledarna som känslokalla tyranner. ”Välvilliga diktaturer kan verka helt okej tills de inte är så välvilliga längre”, konstaterar artikelförfattaren. Till syvende och sist består liksom drömjobbet inte av hög lön och flashiga förmåner, utan av en arbetsgivare som behandlar dig hyggligt. Eller, som O’Connor avslutar: Grejen med drömmar är att de försvinner när du vaknar!