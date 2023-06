Sommarpratare 2023 – listan på årets alla chefer och ledare

JUNI

24 juni, Annie Lööf, före detta partiledare, jurist Annie Lööf har sexton års erfarenhet av den nationella politiken, varav elva år som partiledare för Centerpartiet. I februari 2023 avgick hon. ”Mitt Sommar utspelar sig under en period då jag som partiledare och människa var maktlös.”

JULI

AUGUSTI

1 augusti, Max Tegmark, forskare inom AI och fysik

Professor vid Massachusetts Institute of technology, MIT. Han leder organisationen Future of life institute, som vill minska riskerna med artificiell intelligens, och ska just prata om risker och möjligheter med den snabba utvecklingen inom AI.