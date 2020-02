Sluta jobba på fritiden – med dessa 4 vanor

Medvetenheten kring utmattningssymptom har idag ökat. Världshälsoorganisationen WHO erkände under 2019 utbrändhet som officiell sjukdomsdiagnos, och det är vetenskapligt belagt att det endast är sänkta krav som kan förebygga psykisk ohälsa på grund av utmattning. Att dra en gräns mellan det professionella och det privata bör alltså inte vara en omöjlighet i moderna organisationer, men det kan kräva tydlighet och planering.

Läs också: Studie: Enda metoden som funkar mot utmattning

Hur ska då en chef som ledsnat på att ständigt ha jobbet närvarande bära sig åt? Affärsmagasinet Harvard Business Review rekommenderar att göra dessa fyra vanor till lag:

Bestäm vad som är arbetstid

Många har idag flexibla arbetstider, vilket förvisso underlättar det privata livspusslet, men som också kan göra det svårare för den anställde att säga ”nu jobbar jag” och ”nu jobbar jag inte”, jämfört med den vars arbetstid regleras av stämpelklocka.

Se över din vecka och lägg ut det antal timmar du ska arbeta runt dagishämtningar och andra åtaganden, så att du tydligt definierar vad som är arbetstid. Arbeta dessa timmar, men inte fler!

Skaffa överblick

Skriv ner allt det du har att göra i en att göra-lista av något slag – på papper eller i en molnbaserad kalender, hur du gör det spelar mindre roll än att du gör det. På så sätt avlastar du hjärnan, som slipper det omöjliga uppdraget att försöka hålla reda på alla mentala anteckningar.

När du vet vad du har att göra kan du också prioritera det viktigaste först, sätta av kalendertid för förberedelser och upprätta egna deadlines för när du behöver vara färdig med en viss uppgift. Stäm av att du betat av dina prioriterade punkter i slutet av varje arbetsdag.

Läs också: Kaos i kalendern – här är 8 knep för att skapa ordning

Låt kollegorna veta när du kan nås

Med god kommunikation kan du mota bort den gnagande känslan att du borde gå in och kolla av mejlen klockan två på natten, eller få pulspåslag i tv-soffan när telefonen plingar av oviktiga direktmeddelanden.

Styr medarbetarnas förväntningar genom att klargöra mellan vilka tider du svarar på mejl, och hur du helst vill bli kontaktad. Under dagen kanske du gärna tar emot snabba frågor i textmeddelanden, men efter klockan sex endast vill bli kontaktad per mejl som besvaras nästföljande dag. Och är det fråga om något akut kan du be att medarbetarna istället ringer – så slipper du undra om du missat något brådskande mejl.

Få jobbet gjort på arbetstid

Många kan inte fokusera ordentligt på sina arbetsuppgifter förrän de är sist kvar på kontoret eller efter att barnen gått och lagt sig, eftersom arbetsdagen i övrigt kanske är fylld av möten och distraherande avbrott. Känns det igen?

Svaret är då inte att göra jobbet utanför arbetstid, utan att istället effektivisera din arbetsdag. Välj bort alla onödiga möten och slå vakt om din arbetstid, så att du kan arbeta dedikerat med uppgifterna på din prioritetslista. Låt bli att kolla mejlen samtidigt som du jobbar med annat.

Blir du ändå tvungen att någon gång jobba utanför din bestämda arbetstid bör du sätta upp tydliga tidsramar för detta, och inte lägga tankemöda på arbetet utanför de bestämda klockslagen.