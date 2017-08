Smart program för höstens kick-off

Detta kan ha hänt: Du har flera nya medarbetare i din arbetsgrupp.

Tidsåtgång för kickoffen: Två halvdagar med övernattning.

Programmet:

DAG 1

11.30–12.30 Välkomstlunch.

Berätta kort om målet med konferensen och hälsa de nya välkomna i gruppen.

12.30–13.00

Mini-teamövning 1:

Klargör mål och mening.

Dela in medarbetarna två och två. Låt dem under ett par minuter diskutera vad de har för personligt mål med konferensen och vad de vill bidra med. Gå sedan laget runt och låt var och en berätta helt kort vad de sagt.

13.00–13.30

Mini-teamövning 2:

Skryt för varandra.

Dela in medarbetarna två och två. Låt dem under ett par minuter var skryta inför varandra om vad de är bra på. Sedan återberättar den ena om den andra och omvänt, inför hela gruppen. Genom att lyfta var och en får hela gruppen en positiv kick – ”vad bra vi är tillsammans”.

13.30–14.30

Tvärtom-övning:

Skapa spelregler.

➤ Dela in medarbetarna i grupper på runt fyra personer.

➤ Låt varje grupp spåna under några minuter kring frågan: Hur skulle vi göra för att FÖRSÄMRA och FÖRSVÅRA vårt samarbete?

Be dem skriva ner allt utan censur eller värdering.

➤ Därefter väljer varje grupp tre värstingar som de redovisar för övriga. Allt skrivs upp på blädderblock.

➤ Sedan återremitteras några värstingar till grupperna med uppdrag att vända dem till hur man ska göra för att samarbeta bra. Be dem formulera regler eller råd för hur de vill behandla varandra så att det blir konkret och inte bara ett vackert ord.

➤ Sammanfatta allt i ett samarbetskontrakt. Någonstans mellan fem och tio spelregler är lagom för att kunna hålla i minnet och se till att de efterlevs.

14.30–15.00 Fika.

En lite längre paus ger utrymme för medarbetarna att samtala och fortsätta lära känna varandra lite mer informellt.

15.00–16.30

Stor teamövning:

Utbyt kunskaper.

➤ Dela in medarbetarna i grupper om runt fyra som ska ställa frågor till varandra. Det kan både vara frågor som du har förberett eller medarbetarnas egna frågor på ett bestämt tema, förslagsvis samarbete. Det kan vara hur man löser olika problem, konflikter eller andra tips, råd och metoder, men även fackkunskaper.

➤ Efter ett tag klyvs varje grupp (du har i förväg förberett hur). Två stannar kvar, två går vidare till nästa grupp. De som stannar får rollen som experter och svarar på frågor från de två nya som kommer. De som går vidare blir kunskapsjägare som ställer nya frågor till övriga grupper och antecknar svaren.

➤ När man gått varvet runt återförenas den ursprungliga gruppen. Den sammanfattar goda råd och ny kunskap och skriver ner på blädderblock.

➤ Övningen avslutas med att alla minglar runt och läser på blocken och upptäcker den nya kunskapsbanken.

16.30 – 17.00 Sammanfatta.

Se tillbaka på dagen och vad ni har lärt er. Därefter fri tid.

19.00 Middag.

Eftersom poängen är att lära känna varandra kan det vara på sin plats att ”bara” äta middag och konversera fritt, utan annat program under kvällen.

Ett alternativ är att du i förväg överlåter på några medarbetare att hitta någon enklare lek av typen gåtor och klurigheter eller lättsam underhållning.