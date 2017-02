Så coachar du som Super Bowl-vinnaren

Nattens Super Bowl-seger var inte bara en mirakelvändning av New England Patriots utan också en värdefull lektion i ledarskap. Så här lyckades succécoachen Bill Belichick med den historiska upphämtningen.

25 poängs underläge i Super Bowl och en fantastisk upphämtning från New England Patriots mot Atlanta Falcons. Inget lag i amerikansk fotboll har någonsin tidigare lyckats med, i poäng räknat, ens halva den insatsen i den mytomspunna finalmatchen.

Mycket av nattens strålkastarljus föll så klart på spelarstjärnan Tom Brady – men den som vill se steget längre och hitta framgångsfaktorerna bör rikta blicken mot sidlinjen och Bill Belichick, tränare med collegeexamen i ekonomi vars ledarstil blivit föremål för analyser på Harvard-nivå.

Här är fyra lektioner att lära av Belichicks ledarstil:

Hire for attitude – train for skills: När alla, som klubbarna i amerikanska fotbollsligan NFL, har samma budget för att rekrytera gäller det att tänka framåt. Så gör Belichick, som har förmågan att hitta spelare som ingen annan ännu förstått potentialen i – och han är inte heller rädd att byta ut stjärnnamn mot nya talanger. Med sitt långsiktiga tänkande har han lyckats ta laget till final i Super Bowl de senaste sju åren, och till seger fem gånger.

Tydlighet framför allt: Laget före jaget brukar det heta – men det är en devis som bara är möjlig om du är enormt tydlig som ledare med vad du förväntar dig av alla individer i respektive roll. I New England Patriots får spelarna ofta höra mantrat: Do your job – gör ditt jobb. Enklare kan det inte bli, men det ligger mängder av arbete bakom.

Omvärldsbevaka: I Belichicks fall – ha stenkoll på konkurrensen. Segrarna görs möjliga genom minutiösa kartläggningar av motspelare – och väl utvecklad medvtenhet om de egna styrkorna. Om A händer, hur agerar B då?

Lägg kraft på kulturen: Kommunikationen internt är viktigare än den externa för lagets framgångar. Belichicks relation till media är kanske inte på topp, men internt når han fram med tydliga värderingar, motiverar – och lyckas även delegera delar av det viktiga visionära kommunikationen till lagkaptenen Tom Brady. På detta sätt bygger Belichick kulturen internt – en viktig faktor i ett framgångsrikt ledarskap.

