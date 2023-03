4 spaningar från veckan som gått

Chefer missar tidiga signaler

Nu kommer alla AI-tjänsterna på en och samma gång

Jag har ägnat två dagar av min arbetsvecka åt att blicka in i framtiden tillsammans med mina chefskollegor. Mycket av diskussionerna kan sammanfattas med två bokstäver: AI. Den är här nu och det finns väl egentligen bara en sak att säga: Alla som ägnar sin tid åt att nedvärdera och leta fel med det här tekniksprånget kommer hamna på läktaren i sällskap av de infamösa framtidsspanare som kallade Internet ”en fluga”. Men när jag bad en generativ AI-tjänst måla upp en bild av “the learning lab of the future” blev dock resultatet något… skrämmande: