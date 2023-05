Slutet på en era?

Sorry, alla hybridarbetare där ute – nu är eran med distansarbete slutligen över. Jaha, det är väl bara att lägga ut coronahunden på Blocket och förpassa ”walk and talks” i vårsolen till ett avlägset, nästan surrealistiskt minne i bakhuvudet. I alla fall om man lyssnar på Sam Altman, Open AI:s vd och techvärldens i särklass största rockstjärna just nu. Det gigantiska distansexperimentet var ett stort misstag, menar Altman: Vi har inte tillräckligt bra teknik för att anamma arbetssättet fullt ut, och det hämmar kreativiteten – särskilt i arbetet med unga/luddiga produkter (läs: startups).