LinkedIn 20 år i rekryteringens tjänst – ”Det här är bara början”

”När LinkedIn grundades 2003 hade internet funnits i åtta år. De mest moderna rekryteringar som fanns då var att det gick att ladda upp sitt cv på ställen som Monster. Sedan var det upp till en själv att gå in och uppdatera uppgifterna. Och så kunde rekryterare gå in och leta. Men det var fortfarande ett ovanligt sätt att hitta kandidater. All rekrytering satt i huvudet på rekryteraren.”