Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Cv-botox, datahalls-motstånd och Sveriges mest utskällda badhusbygge.

Månadens frågetecken

Brandbombsattack mot OpenAI-vd:n Sam Altmans bostad och ett växande motstånd mot datahalls-utbyggnaden i USA. Är det toppen av ett isberg som bör oroa techgiganterna och AI-förespråkarna?

Månadens utropstecken

Nu manas till en återgång till kontoren även från politiskt håll. Åtminstone i småländska Högsby, där KD-politikern Heléne Danielsson ser kritiskt på förvaltningschefernas utbredda distansarbete.

Cheferna bör vara fysiskt närvarande i verksamheten åtminstone 60–80 procent av arbetstiden, skriver hon i en motion och uttrycker oro över att beslutsförmågan annars kan försvagas.

Månadens tumme ned

Jahapp, så ska då även Kungliga Operan förvandlas till en ”modern mötesplats”. Ett vagt och till intet förpliktande uttryck som upprepas som ett mantra då det gäller samtida fastighetsprojekt, och kan betyda lite vad som helst.

Månadens tumme upp

Äntligen slår Sveriges mest utskällda badhusbygge upp portarna. Efter åratal av förseningar, byggfel och spräckta kalkyler har en utvald skara kommuninvånare fått provbada det nya Midnattssolsbadet i Kiruna.

”Ventilationen var feldimensionerad och felprojekterad. Allt har behövt byggas om”, säger Gert Mörtvik, som haft det kanske något slitsamma projektledaruppdraget. En rättslig tvist mellan kommunen och utsparkade badhuskonsulten We Group återstår att lösa.

Månadens föryngringskur