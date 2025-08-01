Poetiska mellanchefer, taylorism på AI-steroider och klumpig ”storytelling” på Linkedin

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens frågetecken

Jo, vi vet: AI kan ta över massor av chefsuppgifter, jobba dygnet runt och utan lön. Hela 80 procent av företagen i Europa tillämpar någon form av algoritmisk arbetsledning, enligt OECD. Chefsrobotarna får ofta gulliga namn och feminint kodade förtecken, som polska destilleriets Dictadors ungdomliga vd-robot ”Mika”.

Men vem vill egentligen ha AI som chef? KI-forskaren Karin Nilsson pekar på risken för extrem övervakning, integritetskränkningar och ”taylorism på steroider”. Mänskligheten förtjänar bättre.

Månadens tumme ner 1

Mångfaldsarbete är tydligen lika känsligt bland svenska revisorer som avskytt av en viss Donald Trump.

I branschorganet Balans berättas om hur svenska KPMG tonat ned innehållet om mångfald och inkludering på sin webbplats. Artikeln gav visserligen massor av klick och visningar på Linkedin – men blev samtidigt en av de minst lajkade i tidningens historia. Chefredaktören Dan Håfström ser tecken på en hotande tystnadskultur.

Månadens tumme ner 2

Ingen är immun mot mobbning, inte ens chefen.

Faktum är att chefer är lika drabbade av mobbning på arbetsplatsen som ”vanliga” medarbetare, visar en studie från Linköpings universitet. Särskilt hårt drabbade är chefer på lägre nivå, som själva har frånvarande chefer.

Forskaren Michael Rosander menar att rönen är viktiga att lyfta fram, då det ofta finns en föreställning om att chefer inte kan drabbas av mobbning på grund av sin ställning. Som chef kan det kännas skamligt att erkänna ens för sig själv att man är mobbad och ännu svårare att slå larm, menar han.

Månadens tumme upp

Mellanchefen – en poet?

Ja, varför inte. Verklighetens chefer är ju så mycket färgstarkare än populärkulturens ofta beigefärgade nidbilder. Som färskt bevis för mellanchefers skaparkraft, slagfärdighet och humor lanseras nu diktsamlingen Byråkratpoesi, med dikter av chefer inom stat, region och kommuner. En ”på samma gång högaktuell och tidlös skildring av den offentlige tjänstepersonens vedermödor och vederkvickelser” utlovar redaktörerna Susanna Alexius och Pernilla Peterelius Karlberg.

Redaktörerna konstaterar att chefer i offentlig förvaltning excellerar i myndighetssvenskan. Men i kontrast till entreprenören i den privata sektorn anklagas de ofta för att vara aktivister om de ´tar sig ton´”. Den ansvarsfulla byråkraten får dock inte vara stum – för det är i dialog som förståelsen för uppdraget skapas, menar Susanna Alexius och Pernilla Peterelius Karlberg.

Här ett utdrag ur dikten Floskelpepp:

Me-economy är We-economy

Agera mer cirkulärt

Nu gör vi en 360!

(Alla snurrar ett varv tillsammans)

7 är ett magiskt nummer för vad man ska visa

Ängsliga byråkrater är döden för beslut i offentligheten!

”Röstövning startas. Upprepa tillsammans efter mig!”

”Momomomodiga”

Momomomodiga!

”Mamamamama”

Mamamamama!

”Säg efter mig och frusta med läpparna”

”Vi bygger Sverige..!”

Vi bygger Sverige..!

”Och avsluta med tungtänjning”

Månadens utropstecken

Jobbar du också på att bygga ett personligt ledarskapsvarumärke på Linkedin? Risken är att det snabbt övergår i klumpig ”storytelling” och ett dåligt kalibrerat behov av bekräftelse, varnar PR-experten Frédéric Foschiani i franska Les Echos. Tidningen citerar medarbetare som skrattar bakom ryggen åt chefernas försök att göra sig Linkedin-kompatibla, med tillkämpad positivism och floskler som faller platt till marken: autentiskt ledarskap, feedback-kultur …

”Att posta om ledarskap gör dig inte nödvändigtvis till en bra ledare”, säger experten.

Samtidens arbetsgivartrend

…går från mjuka värden som employer branding och work life-balance till mer prestationsinriktade ideal. Åtminstone enligt generationsforskaren Anders Parment. ”Jag tror vi börjar se en motrörelse nu: tillbaka till tydlighet. Mer av: här är jobbet, vill du vara med eller inte?”, säger han till SvD.

Vill du ha mer? Prenumerera på Chef Weekly – nya spaningar i din inkorg varje vecka!