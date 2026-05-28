Mats Grauers mest lovande ledare över 60
Erfaren Ordföranden i Frölunda HC har nyligen mottagit utmärkelsen ”Mest lovande ledare över 60” som delas ut av 60plusbanken.
Hur känns det att utses till mest lovande ledare över 60?
”Man blir ju lite ödmjuk, och känner stolthet också. Inte bara för min egen skull. Det finns så många duktiga och aktiva människor som fyllt 60, och i min värld behöver vi deras kompetens också. Därför är det bra att frågan får uppmärksamhet.”
Vad utmärker en bra chef?
”Tydlighet och förmågan att ingjuta trygghet – trygga människor gör ofta ett väldigt bra jobb. Kontinuitet tror jag också väldigt mycket på. Det innebär att skapa en utvecklande miljö där man hjälper varandra att bli bättre.”
Vilket ledarskapstips skulle du givit ditt 30-åriga jag?
”Lyssna! Jag tror att många av oss brister i det avseendet. Vi tror oss veta svaren.”
