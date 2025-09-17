Donald Trump till Chef: ”Inse att jobbet som mellanchef inte är enkelt”

Vilka är dina bästa råd till en mellanchef?

”Var medveten om din situation, inse att du är i mitten och att ditt jobb inte kommer att bli enkelt. Var diplomatisk mot alla och försök att förstå såväl toppcheferna som medarbetarna på golvet och arbeta för att nå jämvikt mellan dem”, svarar Donald Trump.

I Sverige kan en chef inte säga ”you’re fired” när en medarbetare har gjort ett dåligt jobb. Vad tycker du att chefen ska göra istället?

”Försök att förstå orsaken till att prestationsnivån är låg och försök vara så konstruktiv som möjligt när du har med medarbetaren att göra”, säger Donald Trump.

Hur kommer ledarskapet att ha förändrats om tio år?

”Ledarskapet har egentligen aldrig förändrats. Det finns bra och dåliga chefer, både i krig och affärer. Starka ledare med etik och integritet har alltid ett försprång”, svarar Donald Trump.

Donald Trump intervjuas av Chef, 2005.