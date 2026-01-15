Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

AI-kompetens = framgångsfaktor

AI förändrar team och roller i grunden. Kompetens på området ses som den viktigaste framgångsfaktorn framåt enligt en undersökning bland vd:ar.

Framtidens arbetsliv
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

AI-KOMPETENS BLAND medarbetarna ses som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för svenska företag de kommande tre åren.

Det visar en undersökning med 1000 vd:ar som Forbes genomfört på uppdrag av revisionsjätten KPMG. 

”Vi har nu nått en punkt där det råder bred enighet om AI:s potential och förändringstakten accelererar snabbt. Frågan är nu hur denna potential ska tillvaratas och integreras med organisationens verksamhet, vilket är en utmaning av en annan karaktär än vi tidigare sett”, säger Theresa Lagerbielke på KPMG.

”Vilka roller är redan irrelevanta utan att vi har vågat säga det högt?”

”AI håller på att göra med jobbtitlar det Excel gjorde med ekonomiavdelningar på 90-talet”, skriver AI Swedens Per Clingweld i ett inlägg på Linkedin.

Han listar tre saker som förändras i grunden just nu:  

  1. Specialistroller suddas ut.  
  2. Produkt och teknik smälter ihop.  
  3. Enpersons-team blir det nya normala.  

”Det här är obekvämt för många organisationer, särskilt i Sverige där vi älskar titlar, tydliga ansvarslinjer och rollbeskrivningar som är längre än våra strategi-PM. Om du är chef eller ledare är inte frågan du ska ställa dig ’Hur kommer våra roller påverkas?’ Utan: ’Vilka roller är redan irrelevanta utan att vi har vågat säga det högt?’”, skriver Clingweld. 

