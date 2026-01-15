AI-kompetens = framgångsfaktor

AI-KOMPETENS BLAND medarbetarna ses som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för svenska företag de kommande tre åren.

Det visar en undersökning med 1000 vd:ar som Forbes genomfört på uppdrag av revisionsjätten KPMG.

”Vi har nu nått en punkt där det råder bred enighet om AI:s potential och förändringstakten accelererar snabbt. Frågan är nu hur denna potential ska tillvaratas och integreras med organisationens verksamhet, vilket är en utmaning av en annan karaktär än vi tidigare sett”, säger Theresa Lagerbielke på KPMG.

”Vilka roller är redan irrelevanta utan att vi har vågat säga det högt?”

”AI håller på att göra med jobbtitlar det Excel gjorde med ekonomiavdelningar på 90-talet”, skriver AI Swedens Per Clingweld i ett inlägg på Linkedin.

Han listar tre saker som förändras i grunden just nu:

Specialistroller suddas ut. Produkt och teknik smälter ihop. Enpersons-team blir det nya normala.