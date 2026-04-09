3 regler för att hejda utköp av chefer i offentlig sektor

PÅ TVÅ ÅR har 775 chefer köpts ut från sina jobb i offentlig sektor, enligt tidningen Dagens Samhälle. Att utköp vid konflikter blivit en trend kan kosta kommuner många miljoner av skattebetalarnas pengar – utan att lösa problemen, snarare tvärtom, menar Sofia Olsen och Katarina Ikonen.

I en debattartikel förklarar de trenden med ökad politisk detaljstyrning på tjänstemännens område.

”Vi har sett hur kortsiktiga politiska behov tränger undan professionellt omdöme och hur stabilitet och fackkunskap ersätts av snabbfixar, påtryckningar och plötsliga ingrepp som saknar både transparens och långsiktighet”, skriver de.

Utköp av medarbetare är en åtgärd som kan behövas, men de senaste åren har det utvecklats till en rutinåtgärd där personer som upplevs som besvärliga kan pressas till överenskommelser om att lämna med svepande formuleringar som ”bristande förtroende” utan att det i sak förklaras konkret vad personen gjort för fel.

Många modiga chefer som ifrågasatt beslut, lyft risker och kommit med förslag på förbättringar har utsatts för utköpsförsök, hävdar Olsen och Ikonen. För alla i organisationen runt omkring blir budskapet att det kan kostar att göra sin stämma hörd med ifrågasättande eller kritik.

Resultatet kan bli att innovationskraften dämpas, men också att ingen varnar för att risker och problem upptäcks för sent.

”När processen sker bakom stängda dörrar försvinner både lärande och ansvar. Politiken slipper kritik, förvaltningen slipper svåra samtal och hr-avdelningen jobbiga processer” skriver artikelförfattarna och föreslår tre regler för att stoppa trenden:

