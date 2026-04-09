Bra ledare förändrar världen

3 regler för att hejda utköp av chefer i offentlig sektor

Antalet konflikter som slutar i utköp av chefer ökar i offentlig sektor. Resultatet blir en ängslig ja-sägarkultur samt onödiga kostnader, menar organisationsutvecklarna Sofia Olsen och Katarina Ikonen, som föreslår tre regler för att stoppa okynnesutköpen.

Arbetsrätt
Text: Ulrika Fjällborg
Utköp av chefer ökar i offentlig sektor.
PÅ TVÅ ÅR har 775 chefer köpts ut från sina jobb i offentlig sektor, enligt tidningen Dagens Samhälle. Att utköp vid konflikter blivit en trend kan kosta kommuner många miljoner av skattebetalarnas pengar – utan att lösa problemen, snarare tvärtom, menar Sofia Olsen och Katarina Ikonen

I en debattartikel förklarar de trenden med ökad politisk detaljstyrning på tjänstemännens område.  

”Vi har sett hur kortsiktiga politiska behov tränger undan professionellt omdöme och hur stabilitet och fackkunskap ersätts av snabbfixar, påtryckningar och plötsliga ingrepp som saknar både transparens och långsiktighet”, skriver de. 

Utköp av medarbetare är en åtgärd som kan behövas, men de senaste åren har det utvecklats till en rutinåtgärd där personer som upplevs som besvärliga kan pressas till överenskommelser om att lämna med svepande formuleringar som ”bristande förtroende” utan att det i sak förklaras konkret vad personen gjort för fel.

Många modiga chefer som ifrågasatt beslut, lyft risker och kommit med förslag på förbättringar har utsatts för utköpsförsök, hävdar Olsen och Ikonen. För alla i organisationen runt omkring blir budskapet att det kan kostar att göra sin stämma hörd med ifrågasättande eller kritik.  

Resultatet kan bli att innovationskraften dämpas, men också att ingen varnar för att risker och problem upptäcks för sent. 

”När processen sker bakom stängda dörrar försvinner både lärande och ansvar. Politiken slipper kritik, förvaltningen slipper svåra samtal och hr-avdelningen jobbiga processer” skriver artikelförfattarna och föreslår tre regler för att stoppa trenden: 
 

  1. Respektera rollerna och den uppdelade makten. Politikerna ska sätta ramarna och professionen leda verksamheten. Beslut ska vila på saklighet och kompetens. 
  2. Premiera mod i organisationskulturen. Trygghet på arbetsplatsen skapas genom öppna forum och transparens. 
  3. Ta ansvar för situationerna. Varje utköp ska analyseras, motiveras och följas upp. Organisationer som inte vågar lära av sina misstag kommer att göra om dem, och ofta blir det både ekonomiskt och mänskligt dyrare med tiden. 

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Nina Jällgård är utbildningsstrateg på Chefakademin.

Bygg en egen företagsakademi

Allt fler företag tar ett helhetsgrepp för att kompetenssäkra sin verksamhet – med en egen utbildningsakademi. Läs mer om hur ni bygger en framgångsrik akademi, steg för steg.

Läs mer
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer