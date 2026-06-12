Hur känns det att ha fått det här sommarjobbet?

”Ärofyllt och spännande. Det ska bli kul att se hur jag kan utveckla och sätta mina idéer i verket. Och att se hur ett museum fungerar bakom allt det som vi som besökare får se.

När börjar du?

”Efter en introduktionsdag börjar jag 27 juli och jobbar i två veckor”.

Vad ser du mest fram emot med att vara chef? Vad vill du driva för frågor?

”Jag är ju intresserad av kultur och historia. Ändå har jag inte varit där tidigare direkt. Förutom när jag och mina kompisar gick dit på Kulturnatten. Då var det massa spännande grejer för ungdomar. Men annars är det som att vi i min ålder ligger lite i döda vinkeln. Det finns mycket för barn, för familjer och för vuxna, men vi är många i åldern däremellan också. Mycket av det som riktar sig mot vuxna är intressant för oss också, men kanske med att lite annat tilltal. Men man skulle också vilja veta vad ungdomar har gjort och hur de levt genom historien.”

Så vad tror du att du bidra med till de andra om jobbar på museet?

”Ja, men just hur man lockar och marknadsför sig mot unga. Alla vuxna har ju varit unga, men ni gjorde andra grejer då, och den snabba utvecklingen med sociala medier och sånt fanns inte. Jag vill visa på hur man kan göra historia intressant och roligt för ungdomar. Många av mina kompisar var jättetaggade efter kulturnatten.”

Har du varit ledare förut?

”Som tonåring är det inte så ofta man får ta den rollen, men jag har suttit i elevrådet på högstadiet och i elevkåren nu i gymnasiet. Och så har jag ofta tagit på mig projektledarroller när det ska styras upp klassresor och sånt.

Vad är det med chefsrollen som är roligt?

”När man bara jobbar gör man vad andra bestämt. Du får ingen överblick över helheten. Jag vill vara med i planeringen och se vad vi ska uppnå och vad vi ska göra för att ta oss dit. Jag vill göra skillnad och som chef får man använda och genomföra sina egna idéer på ett helt annat sätt tror jag.”

Vad tycker du gör en bra chef?

”Att den lyssnar på alla och har koll på läget. Om de som ska göra jobbet inte mår bra så kommer inte heller jobbet att bli bra. Den bygger tillit. De bästa idéerna får vi tillsammans. Om någon berättar om en idé kan någon annan bygga vidare. Idéer föds ut andra idéer.”

Vad får du för lön?

”Jag får statlig månadslön för sommarjobbare födda 2009, 17 500 kronor.”

Inget chefstillägg?