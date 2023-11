5 sätt att öva upp din intellektuella ödmjukhet

Hennes bok Bubbelhoppa – en metod för att förstå andra, där hon presenterar vikten av att utsätta sig för flera olika sammanhang, ämnen och människor, bygger delvis på intellektuell ödmjukhet, och hon står i begrepp att plocka in mer av ämnet i sin undervisning på ledarskapskurserna.

Hon menar dels att ett ödmjukt förhållningssätt visar för medarbetarna att du lyssnar på dem, dels att alla frågor i dag är så komplexa att det är nödvändigt att se dem från olika håll och ta in olika perspektiv.

5. Visa empati . Genom att ta in andra människors känslor, tankar och perspektiv ökar du din intellektuella ödmjukhet. Medkänsla är ett uttryck för ödmjukhet, eftersom den visar att du själv inte har den enda relevanta ståndpunkten.

Tjänsten hade analyserat samtalen för att få svar på varför operatörerna ibland missade att den drabbade personen fått hjärtstillestånd. Därefter installerades en larmfunktion som aktiverades när liknande situationer uppstod under ett samtal.

När det kommer till just ledarskapet menar Emma Stenström att det behövs en balans.

”Att gå för långt in i idén om att jag kan ha fel är inte heller lyckat. Man bör ha sin egen uppfattning klar för sig, men samtidigt vara öppen för att lyssna in och ta in de perspektiv som är närmare verksamheten. Kanske har vi inte alltid förstått att det är vad som krävs för att en organisation ska vara nära sina kunder. Det är också en tillitsfråga, att ha tilltro till att någon annan kan ha rätt.”