5 sätt att fokusera när det är körigt

3) Behåll känslan av ditt fria val

Hänfall inte åt att känna dig tvingad. Du har alltid har ett val, även om det har konsekvenser som du kanske inte vill dra på dig.

4) Prata med dina kolleger och vänner

Kanske kan du omförhandla en deadline, begränsa uppgiftens omfattning alternativt få hjälp?

5) Känn medkänsla med dig själv

”Om du verkligen vill ta hand om din stress, sluta försöka vara en hjälte, börja bry dig om och ta hand om dig själv” säger författaren Annie McKee i How to be happy at work.

Källa: HBR.org