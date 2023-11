3 skäl: Därför ska du sluta vara snäll på jobbet

1. Snällhet göder osäkerhet

En snäll person är inte särskilt snäll när det hettar till. När en snällis möter någon som inte är lika snäll som denne själv, kan det komma fram helt andra, mindre smickrande, egenskaper. Och under stress, dukar snällisen ofta under. Det kan få andra i teamet att känna sig osäkra och tyngda av den ”snälla” chefens olika temperament och nycker.

2. Snälla personer vill bli omtyckta

3. Snällhet sinkar utveckling

Snälla personer tenderar att undvika konflikter, och drar sig för att ta upp eller be om avvikande åsikter. Just på grund av att obekväma samtal undviks in i det längsta, bromsas framsteg i teamet. Ännu värre: Passiviteten från ”snälla” chefen kan leda till både dåliga beslut och kostsamma bakslag för hela teamet och organisationen.