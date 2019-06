Se upp för paniken! Så går du från klimatångest – till handling

K-l-i-m-a-t-å-n-g-e-s-t. F-l-y-g-s-k-a-m. P-a-n-i-k.

Miljöproblem och klimatförändringar är redan det som oroar svensken mest, enligt SOM-institutet. Men allvaret i miljösituationen gör att många vill driva upp tongångarna ytterligare för att få oss att agera.

I Dagens Nyheter skriver Erik Helmerson att det långsamma, krypande, smältande, pyrande skrämmer oss för dåligt. The Guardian har bestämt sig för att betona allvaret genom att ändra sin terminologi, exempelvis från ”climate change” till ”climate emergency”. Skolstrejkande Greta Thunberg talar inför världens ledare om att ”the house is on fire”, att situationen är så allvarlig att vi borde drabbas av panik.

Men borde vi verkligen det? Och hur bör du som chef hantera medarbetare som känner skuld och skam? Hur omvandlar vi klimatångesten till aktiv handling?

”Att skrämma upp människor och lämna dem med sin rädsla leder inte till förändring. Så snart rädslan lagt sig återgår vi till det vanliga alternativt skjuter problemet ifrån oss”, säger psykologen Frida Hylander, som tillsammans med två kolleger skrivit boken Klimatpsykologi (Natur & Kultur) som kommer i höst.