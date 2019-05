Fem smarta chefsverktyg för självledarskap

Sätt intentionen för din dag.

I How to have a good day skrev Caroline Webb om att sätta intentionen för hur din dag ska vara. Dina förväntningar och attityder gentemot situationer och människor påverkar hur de blir. Som chef kan du använda tipset på flera sätt. Du kan ta en stund varje morgon och tänka på hur du vill att dina arbetsdagar ska bli, vad du vill få gjort och hur du vill känna. Chansen att du lyckas ökar med en tydlig intention.

Du kan också vara vaksam över vilka förutfattade meningar du har om situationer och de människor du ska träffa. Det är lätt hänt att tänka att något ska bli svårt, utmanande eller komplicerat. Tänker du så är förstås risken stor att det blir just så. Kommer du in i alla möten med öppet sinne blir de ofta bättre. Fundera över vilka förutfattade meningar du har och hur de kan påverka dina resultat. Se om du kan ha en annan tanke om det som händer.

Led efter dina värderingar och ert syfte – inte efter normer och gamla regler.

Nästan alla pratar idag om att du ska leda utifrån dina värderingar och organisationens syfte. Start with Why har entreprenören och författaren Simon Sinek predikat om i flera år. Men många andra trycker på samma sak. Brené Brown skriver i Dare to lead om hur viktigt det är känna till vilka värderingar som betyder något för dig som ledare och att leva efter dem – att leva som du lär. Precis som företag noga behöver titta på sitt ”varför finns vi” behöver även du som ledare fråga dig varför du är chef och vilken typ av ledare du vill vara. Att veta vilka grundläggande värden du har, hjälper dig också att prioritera, vilket förebygger stress och leder till bättre beslut.

