Det är långt ifrån alla som med öppna armar bjuder in grävande journalister från TV4:s Kalla fakta till kontoret och låter dem följa det vardagliga arbetet.

Den insamlingsstiftelse hon lett i fem år, Sverige för UNHCR, har slagit rekord i sin bransch och samlat in hela 1,8 miljarder under 2022. Av dessa gick 1,5 miljarder till de som drabbats av kriget i Ukraina.

”Det är inget att hymla om att det är stenhård konkurrens om givarnas pengar. Vi är bra på att kommunicera och vi är kanske lite piggare och modernare än många andra organisationer. Vi vill inte dela med oss av det”, säger Åsa Widell i tv-intervjun, när hon avvisar reporterns önskan att följa kommunikationsavdelningens arbete för att få in pengar, vilket kan betraktas som affärshemligheter.

Den bild av Åsa Widells ledarskap som framträder under Chefs research är polariserad. Det är antingen eller, när källorna berättar. Svart eller vitt, aldrig grått.

Branschföreningen Giva Sveriges prognos för 2023 är att det har samlats in 11 miljarder kronor. Det är mindre än det stora Ukraina-året 2022, när 13,1 miljarder samlades in, men mer än de 9,7 miljarderna för 2021.

Just när det gäller insamlingen till Ukraina-krigets drabbade 2022, lyckades Sverige för UNHCR exceptionellt bra. Drygt 1,8 miljarder samlade organisationen in, vilket gör att de toppar Svensk Insamlingskontrolls lista över organisationer som samlade in mest pengar i Sverige det året.