Chefskarriär poppis bland unga – och snabbt ska det gå

om undersökningen

Akavias rapport ”Efter examen” bygger på en undersökning som gått såväl postalt som på webben med uppföljande telefonintervjuer med 1 880 svarande. Den genomfördes av Exquiro Market Research under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer, som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2021-augusti 2022.