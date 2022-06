”Chefer behöver skolas in i det nya normala”

”Cheferna behöver nu också skola in sig i det nya normala. Vi har levt i undantagstillstånd i två år. Det tar tid att komma tillbaka och hitta balansen i sitt nya ledarskap. Vi måste våga befinna oss där i osäkerheten utan att bli allt för stressade.”

Det vi tidigare har brottats med privat i sociala medier har tagit sig in på arbetsplatserna.

Kan det vara så att chefer och medarbetare brottas med känslan av FOMO (Fear of Missing Out) och kämpar med att hålla sig uppdaterade? Eva-Lotta Löwstedt Lundell har för länge sedan insett att hon inte kan hänga med i alla Teamsgrupper. Hela hennes arbetsdag skulle gå åt till att bara ta in och sprida information och hon behöver hela tiden prioritera när, vad och hur.