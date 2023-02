Hjältemod i katastrofen

Mest AI på jobbet vinner

Det ryktas om att det har varit ”code red” på Google-kontoren ända sedan AI-chattjänsten ChatGPT släpptes i december. I veckan meddelade Microsoft under pompa och ståt att verktyget inkorporeras i deras sökmotor Bing. Därmed utmanas Googles monopolställning på sökmarknaden, på riktigt, för första gången.

Fin feedback

Linslusarnas sammansvärjning

Låt kampen börja!

Stor förvirring råder

Bluffen synas

Veckans bild

Redaktionen väljer 3 populära artiklar på Chef.se

Röster om Chef Weekly

“Intressanta blänkare. Utifrån olika utgångspunkter. Väl avvägda och omväxlande. Keep up the good spirit!”