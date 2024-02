Calle Fleur: Helena Helmersson avgår – del av uselt mönster

Hon blir ännu ett namn på listan över kvinnor som lämnat vd-jobbet på ett börsbolag under de senaste två åren.

Det är just därför som kvinnor tenderar att stanna kortare på sina positioner än män, säger Lena Österberg , analyschef på Carnegie i en analys .

”Allt fler dukar under på grund av pressen och blir sjuka av stress, eller väljer att lämna chefsyrket helt.”

Tillsammans med 10 av Sveriges största bolag – bland annat just H&M – drev vi Battle of the numbers, ett projekt för storföretag som gick från ord till handling när det gäller att få fler kvinnor till operativa chefspositioner.