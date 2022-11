Budgethjältar, den inre resan, gubbvälde, massuppsägningar via mejl – och en hommage till det sårbara ledarskapet

En styrkekram till alla budgethjältar

Klar med budgeten inför 2023? Grattis! Snart där? Håll ut! Det är svettiga tider för många av oss just nu, inte bara för att vi befinner oss mitt i de beryktade ”40-veckorna” (sommarsemestern bortglömd, julen alldeles för långt borta) utan för att vi förväntas klara av att blicka in i 2023 års spåkula och hitta något alls att hålla fast vid. Att få intäkterna att öka i högre takt än kostnaderna i rådande konjunkturläge, med en svårprognosticerad avtalsrörelse runt hörnet, framstår mer som magi än realism. Men ändå ska vi väl lyckas i år också?

Inre resa ger resultat

Fotbollsguld till Hisingen – och gubbvälde i maktens korridorer

Förra söndagen spelades Allsvenskan klart för i år. För mitt eget lag, mesta mästarna från Malmö, gick det riktigt uselt. Inte minst på grund av bristande tålamod från styrelsen och ett svajigt agerande av den sportsliga ledningen – som ledde till hela tre tränarbyten under en plågsamt lång säsong. Till slut bärgades Lennart Johanssons pokal till Hisingen: BK Häcken blev svenska mästare för första gången! En stor prestation av klubben och dess norska demontränare Per Mathias Høgmo.

Samtidigt fortsätter marken skaka under Svenska Fotbollsförbundets lokaler i Solna. I flera läsvärda artiklar under veckan har Expressen granskat ”gubbväldet” på förbundet – som enligt ett 20-tal källor karaktäriseras av bristande ledarskap, svågerpolitik och tystnadskultur. I centrum för granskningen står generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, som år 2022 har för vana att använda termen ”damkören” om kvinnor som inte håller med honom. Vad är det här, en dålig sketch? Det har skrivits om den dåliga arbetsmiljön på Fotbollsförbundet under lång tid – nu är det hög tid att agera!