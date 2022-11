Chefen blev shaman – nu coachar han företagsledare

Två år i rad har han blivit listad som en av tech-Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40 år av Dagens industri.

Den första handlar om ett djupt lyssnande, från fler nivåer än via öronen.

Han är precis hemkommen från en stor internationell konferens, Pawa Paris, som samlar entreprenörer och andra medvetna företagsledare som vill återupptäcka urgammal visdom och utforska nya tekniker som erbjuder en bredare och rikare syn på verkligheten. Och i oktober lanserades hans bok, 42 – a simple guide to explore and live your life.