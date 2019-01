5 tips: Så bäddar du för comebacken på jobbet

2) Se till att mejlkorgen inte blir överfylld

När du sätter på frånvarohanteraren var tydlig med att informera om att du inte kommer läsa de mejl som skickas under din ledighet och att de är välkomna att höra av sig igen när du är tillbaka. Var tydlig med att ange datum när du är tillbaka och varför inte passa på att tipsa om någon trevlig julläsning eller nyhet från din organisation i ditt frånvaromeddelande.

Skapa och använd regler för att automatiskt sortera lågt prioriterade mejl, exempelvis nyhetsbrev så att du endast har högt prioriterade mejl att ta hänsyn till när du kommer tillbaka.

Boka in första halvdagen efter ledigheten i kalendern för att ha tid att uppdatera dig om vad som hänt under din frånvaro. Döp bokningen till IMA (inga möten, arbete) eller någon annan lämplig förkortning som gör att du prioriterar att komma ikapp innan du kastar dig ut i möten med andra.

3) Så lägger du upp första arbetsdagen

Tillåt dig själv att mjukstarta. Dofta på kaffet. Prata med kollegorna. Njut av lunchen och unna dig en promenad i dagsljus. Gör en prioriteringslista för vad som är viktigast. Lägg in alla viktiga datum för året i kalendern (om du inte redan gjort det). Sätt av tid för rutiner (hjärnan älskar rutiner, de tar väldigt lite energi). Träna och veckoplanera.

Sätt även av tid för lönesamtal och utvecklingssamtal med dina medarbetare under året, så att dessa inte kommer som en överraskning när du närmar dig slutdatum. Boka in regelbunden tid för fokusarbete, gärna direkt på morgonen, så att du får in en god vana av att beta av de viktigaste uppgifterna först innan du tar dig an resten av världen.

4) Så hanterar du berget med jobb i januari

Börja med att skriva ner allt som ska göras och prioritera. Är listan lång så sätt 1:or, 2:or och 3:or framför. Sätt av tid i kalendern för alla 1:or. Se till att delegera till dina medarbetare i god tid och boka in tid för uppföljning.

Tillåt dina medarbetare att utvecklas genom att ge dem uppgifter som de kan växa med, dvs tänk inte: ”Jag gör det själv, det går fortare”.

5) Det här ska du undvika första arbetsveckan

Undvik att stressa upp dig själv och därmed alla andra. Sätt tonen för året med att utstråla en målmedveten effektivitet och föregå med gott exempel genom att lägga in en årsplan för dig själv och dina medarbetare. Var tydlig med målsättningar och förväntningar både för egen och andras del. Ge dig själv utrymme och marginaler. Undvik att boka möten direkt efter varandra. Fundera över om de möten ni har kan kortas ner (från en timme till 45 minuter) eller göras på något annat sätt (stå-möten, gå-möten etc.)

Kom ihåg att även chefer är människor som behöver sömn, mat, träning och meningsfulla relationer. Se till att det finns utrymme för att vara människa i din kalender.

