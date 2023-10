5 svenska chefer: Så återhämtar vi oss bäst

Andreas Norlén, riksdagens talman

Shori Zand, ordförande Avesina Group

”Mitt bästa tips är att lämna kontoret, ta en kort paus på ett café för att njuta av en kopp kaffe och bara titta på folk. Kanske byta några ord med kaféägaren … Så gör jag ofta när jag känner mig stressad. Alltid på egen hand för att bättre ta in det liv som pågår runt omkring. Det behöver inte vara krångligare än så. Att ta vara på de små stunderna i vardagen är viktigt. Det brukar få krafterna och glädjen att återvända.”

Lena Miranda, vd Linköping Science Park

Jacques Mwepu, kriminalvårdschef Kumlaanstalten

”På jobbet tar jag alltid lunch i vår stora personalmatsal där upp till 200 anställda äter varje dag – ett avbrott i min stressiga vardag. Jag sitter vid olika bord med olika medarbetare varje dag och pratar om saker som ofta inte handlar om jobbet. Man kommer mentalt ifrån de ärenden som man kan ha brottats med under förmiddagen.”

”I övrigt är jag dålig på att ta pauser under arbetsdagen som börjar tidigt och ofta slutar vid 19. Jag tar nästan aldrig fikaraster. Däremot lämnar jag ofta mitt rum för att exempelvis söka svar hos medarbetare på deras arbetsplatser längs de långa korridorerna som vi har på anstalten. Ett sätt att stressa av och få upp blodcirkulationen.”

”På fritiden har jag ett ständigt mål att springa två–tre mil per vecka, i kombination med styrketräning på gymmet ett par gånger i veckan. Har läst mycket om meditation och är medveten om dess positiva effekter, men får inte riktigt till det. Att läsa böcker, titta på dokumentä­rer och lyssna på P1 hör till mina favorit­aktiviteter. Samtidigt är jag inte den som sitter långa timmar i soffan under helgerna. Träffar hellre goda vänner för givande utbyte och samtal. Min fru tycker att jag inte behöver fylla helgerna med en massa aktiviteter. Men jag skulle vara tröttare på måndagsmorgnarna om jag var passiv under helgen.”