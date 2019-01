5 kända myter om produktivitet – som måste krossas

Myt 1) Du MÅSTE vakna tidigt

Ett av de vanligaste råden för att få mer gjort är att ställa alarmklockan en timme tidigare än vanligt. Det skulle ge dig ett försprång resten av dagen. Men det tror inte Stuart Huarn, tidigare HR-chef hos Sony, på.

”Alla är inte morgonmänniskor utan ens dygnsrytm kan skilja sig rejält. Vissa är kanske mer produktiva på morgonen, men gäller verkligen inte alla. Det handlar om att du ska bena ut när på dygnet du är som mest produktiv, oavsett om det är på morgonen eller kvällen, och försöka fördela dina arbetstimmar efter det”, säger han och rekommenderar fler företag att införa flexibla arbetstider.

Myt 2) Gör inte rutinarbete under dina topptimmar

Vi har några timmar per dag när vi är som mest produktiva. Du har säkert hört att du inte ska göra rutinarbete (som att svara på jobbmejl) under den här perioden. Fast det är nästan omöjligt att leva upp till menar Sarah Vaynerman, vd på hälsoföretaget Work from Om.

Hon säger att det ändå är svårt att vara fullt koncentrerad flera timmar i rad. I stället rekommenderar hon att du ska dela in dina mest produktiva timmar i tidsblock med inlagda pauser. Ett förlag är att testa Pomodoro-metoden som Chef förklarar nedan.

Läs också: 3 knep för att inte bli distraherad – på jobbet

Myt 3) Bara du drabbas om du ”multitaskar” för mycket

Du har säkert hört om nackdelarna med multitasking (att göra flera saker samtidigt). Förutom att det är negativt för koncentrationen påverkar det även dina närmsta medarbetare. Genom att inte fokusera fullt ut på någon arbetsuppgift ökar risken för att misstag uppstår – vilket i sin tur andra kan få städa upp efter.

Myt 4) Produktiva medarbetare kan ta på sig mer arbete

Bara för att en medarbetare är effektiv betyder inte det att den borde få fler och mer utmanande projekt. Det menar affärscoachen Don Scott, som tror att det kan underminera medarbetarens insatser och i längden sänka arbetsmoralen.

Myt 5) Tekniken stoppar dig från att vara effektiv

Genom att stänga av notiserna på mobilen eller sätta den på flygläge kan du avskärma dig från resten av världen i ett försök att hitta ditt fokus. Men din dator eller mobil kan också bli ett verktyg för att du ska vara mer produktiv.

Här är en video som visar hur du enkelt ställer in påminnelser på din mobil:

Läs också: 5 tips: Så bäddar du för comebacken på jobbet