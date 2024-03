200 timmar osynligt arbete på jobbet – en kvinnofälla

Det visar en ny undersökning utförd av Novus i samarbete med Make Equal, den första mätningen av flera som belyser icke-meriterande arbete på jobbet. Under 2024 kommer Novus och Make Equal månadsvis ta tempen på fenomenet.

Kvinnor genomför i snitt 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Det vill säga, fem veckor – på saker som inte gynnar karriären.

Det framhölls redan i boken ”The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work”, av Lise Westerlund (2022).

”Att kvinnor i snitt lägger mer än en månad per år av sin arbetstid på saker som inte synliggörs eller premieras, trots att det gynnar alla, är en ojämställdhet som både påverkar löne- och karriärutvecklingen och leder till skav. Att män och kvinnor ser så olika på detta är oroväckande, och att 7 av 10 säger att detta inte pratas om på arbetsplatsen är under all kritik”,säger Aygül Kabaca, vd Make Equal.