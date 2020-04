20 (!) positiva initiativ under coronaveckorna vi kan lära oss av

2. Permitterad personal blir tillfälliga lärarvikarier

Flygvärdinnor, lastare och försäljare som permitterats får möjlighet att skolas om för tillfälliga jobb inom grundskolan, där behovet är stort. Detta i ett samarbete mellan SAS, Novare och Beredskapslyftet – ett initiativ att tillfälligt styra om tillgängliga personer till områden där behov av personal är stort – och flera skolor.

3. Läkaren Jean Ilia livesänder information om corona på arabiska

Läkaren Jean Ilia i Järfälla tyckte att Folkhälsomyndighetens information inte verkade nå alla i Sverige, och beslutade sig för att livesända coronainformation på arabiska.

”Jag rapporterar dagligen till människor som inte annars får korrekt information”, säger han till DN. Livesändningen sker via Facebook, och har haft upp emot 30 000 tittare samtidigt, berättar Ilia.

4. Hack the crisis – anordnat av regeringen

Ett hackathon öppet för alla ordnades den 3-6 april för att komma på lösningar på coronakrisen. Arrangörer var bland annat den svenska regeringen. Över 7400 deltagare deltog på det helt digitala eventet. En av vinnargrupperna föreslog till exempel att ”remote work” och ”gig work” ska kunna ställas in som kategori på Platsbanken för att underlätta för de som söker jobb.

5. Clarion Hotel ordnade speeddejting ihop med kommunen

Clarion Hotel i Östersund drabbades hårt av coronakrisen, och uteblivna gäster gjorde att hotelldirektör Nicki Eby tvingades säga upp och permittera sina medarbetare. Då gick hon in i ”full innovation mood” och ordnade speeddejting med kommunen, som sökte personal inom vård och omsorg.

”Vi arbetar ju inom servicebranschen och våra medarbetare är vana att ta hand om gäster och få dem att må bra. Det är samma sak inom kommunen fast på ett annat sätt. Några av mina medarbetare har redan börjar rekryteras”, berättade hon.

Restauranglabbet gör matlådor av sitt matsvinn och delar ut till vårdpersonal. Foto: @restauranglabbet på instagram.

6. Restaurang gör lunchmatlådor till vårdpersonal – av matsvinn

På många håll har restauranger erbjudit mat till sjukhus. En av dem är Stockholmskrogen Restauranglabbet, där matsvinnet blir till matlådor åt vårdpersonal och utsatta familjer. ”Vi har restaurangpersonal som sitter hemma, kök som står tomma, livsmedel som riskerar att passera sitt bäst före-datum samtidigt som sjukvårdspersonal jobbar dubbla arbetspass. Istället för att stänga ner ville vi försöka hjälpa till”, säger Johan Gottberg, kock och en av grundarna till företaget, till DN.

7. Årets Chef har gjort Huddinge självförsörjande på skyddsvisir

Hela Huddinge kommun är nu självförsörjande på skyddsvisir i en tid när skyddsutrustning är en bristvara. Orsaken? Det är rektorn Stefan Vilkman, som blev utsedd till Årets chef 2019 av Chef, som öppnat en visirfabrik i matsalen på Östra gymnasiet i Skogås.

8. Stockholms universitets kemisektion gjorde egen handsprit till vården

Forskarna på kemisektionen på Stockholms universitet ville hjälpa den hårt pressade sjukvården i coronatider, och bestämde sig för att pausa sin egen forskning och i stället tillverka handsprit. De framställde och levererade hundratals liter handsprit till bland annat Danderyds sjukhus.

9. Ica Supermarket i Krokom svarade på blomsterhandlarens larm

På Ica Supermarket i Krokom befarade man först att kunderna skulle överge deras lite mindre butik och istället börja storhandla när coronan började spridas – men omsättningen blev istället högre än normalt. Däremot kände både butikschefen Lena Alke och hennes personal ett stort behov av att hjälpa både de lokala näringar som drabbas hårt av krisen och de kunder som inte kan leva som vanligt.

När en lokal blomsterhandlare la upp ett förtvivlat Facebookinägg om att kunderna nu slutat spontanköpa blommor och att intäkterna blivit minimala, satte innovationsandan igång för Lena Alke.

”Jag åkte till butiken och föreslog ett samarbete. I vanliga fall tar vi in blommor centralt från Ica, men nu har vi plockat bort våra egna sortiment och upplåtit ytan för hennes räkning. Hon får sälja sina blommor i vår butik utan att vi gör några påslag”, säger Lena Alke.

10. Barberaren Al Mocika rakar vårdpersonalens skägg – för att de ska kunna sätta munskydden rätt

Barberaren Al Mocika fick mindre att göra på salongen, och bestämde sig för att hjälpa till att trimma vårdpersonalens skägg för att de ska kunna bära skyddsmasker i sitt arbete. Han har bland annat varit med sin ”barbertruck” utanför Södersjukhuset. ”Vårdpersonalen som sliter och tar hand om andra blir nu istället ompysslade av oss”, säger han till DN, och berättar att trimningen till och med har fått ett namn av läkarna: ”coronaskägg”.

11. Stadsteaterns skräddare tillverkade 10 000 engångsförkläden till äldreomsorgen – på två dagar

Nancy Andreasson Peters, kostym- och maskchef på Stadsteatern, var den som kom med idén att disponera om personalstyrkan för att hjälpa till att sy förkläden i coronakrisen och personalen var snabbt med på noterna. På två dagar kan de sy 10 000 förkläden.

12. Hotellkedjan Elite hyr ut rum till bostadssökande i samarbete med Blocket

Många hotellrum står tomma på hotell runt om i landet, medan människor som söker bostad är stort, framför allt i storstäderna. I ett samarbete med Blocket började Elite därför hyra ut sina rum som bostäder i stället.

De nya gästerna får hyra rummen fram till januari 2021 och de ska få tillgång till eget kylskåp, städning, reception, gym och Wi-Fi. De boende kan också välja till frukost, tvätt och roomservice.

13. SAS-permitterade vårdutbildas

När SAS var tvungna att permittera 10 000 personer erbjöd Sophiahemmets Högskola några av dem en tre dagars vårdutbildning, för att de efter utbildningen ska kunna avlasta inom vården.

På Förklädesfabriken i Farsta tillverkas skyddsförkläden till vården. Foto: Adrian Ulander

14. Pop up-fabrik för skyddsutrustning till vården

I en danslokal i Stockholm har kulturarbetare, vårdpersonal och permitterade skapat en pop up-fabrik, där de syr skyddsförkläden till vården på volontärbasis. Förklädena görs enligt en mall som godkänts av läkare, och på sex dagar skickades över 4 000 skyddsförkläden ut.

15. SBB köper mat från restauranger – och ger till Stadsmissionen

Samhällsbyggnadsbolaget SBB finansierar inköp av mat från olika restauranger i Stockholm – mat som sedan doneras till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet, rapporterar tidningen Fastighetsvärlden. Stockholms Stadsmission är initialt förmånstagare och maten kommer att levereras till deras verksamhet för äldre.

16. Gratis musikkonserter från vardagsrummet

Många artister fick se sina konserter inställda under våren, men flera av dem har nu börjat sändas digitalt – eller spelas in från artisternas vardagsrum. Sångerskan Lina Hedlund startade ”Karantänsessions” där artister som Martin Stenmarck, Dotter och Hanna Hedlund deltagit. I helgen gick även galan ”One world: Together at home” av stapeln, anordnat av WHO, Global Citizen och Lady Gaga.

17. Pontus och Anna Roos delar ut lyxkaffe på sjukhusen

Pontus och Anna Roos säljer vanligtvis italiensk kaffe i ett ambulerande kafé på event. Men när corona kom och knappt några event blev av kom de på idén att servera gratis kaffe på Sverige sjukhus genom att låta företag sponsra. Tanken var att företag köper minst en timmes kaffeservering var till sjukvårdsanställda, för en kostnad av 2000 kronor per timme, som Pontus och Anna sedan delar ut.

18. Hotell hyr ut rum till hemmajobbare och äldreomsorg

Tomma hotellrum på Nordic Choice hyrs ut till distans- eller hemmajobbare som behöver lugn, ro och enskildhet. Andra rum lånas till äldreomsorgen.

19. Universitetstudenter ger gratis läxhjälp till corona-isolerade elever

KTH-studenterna Sophie Åström och Måns Nilsson ville hjälpa corona-isolerade elever med läxorna, och startade initiativet Gratis mattehjälp online. Via en Facebookgrupp och appen Slack sammanför de elever från gymnasiet och högstadiet med universitetsstudenter och andra som kan hjälpa till med skolarbete gratis. På kort tid lockade initiativet 20 000 elever och 1 600 lärare.

20. Absolut vill absolut hjälpa till med handsprit

Sprittillverkaren The Absolut Company erbjöd sina tjänster för tillverkning av handsprit under den pågående pandemin, rapporterar Omni. Företaget tillverkade redan handsprit för eget bruk, precis som man gjorde under svininfluensan.

