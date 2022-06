Studie: Så mycket tid lägger du på meningslösa sysslor på kontoret

Finns det något mer deprimerande än att tänka på hur mycket tid som slukas av specifika aktiviteter under en livstid? En tredjedel av livet går åt till sömn, nästan ett decennium åt att stirra i mobilen och fyra månader åt att besluta vad man ska streama på tv:n.

Nu har forskare tillämpat samma nedslående angreppssätt kring vårt arbetsliv. Det rapporterar The Economist.

Enbart korrigeringen av stavfel slukar upp till 20 minuter daglig arbetstid för den genomsnittliga kontorsslaven, vilket motsvarar mer än ett halvår under en 45-årig karriär. Vissa ord är felstavade så ofta att enbart rättningen av dessa i sig kan innebära hela dagar av bortkastad tid i en tjänstemannakarriär.

The Economists kolumnist ”Bartleby” konstaterar i sammanhanget att matsmältningprocessen för en get sträcker sig över cirka 145 dagar:

”Det är också den tid som den genomsnittliga kontorsarbetaren ägnar åt att logga in i saker under sitt arbetsliv. Av säkerhetsskäl måste en viss tid tvunget läggas på detta. Men människor slösar bort månader på att försöka komma ihåg lösenord, att skriva in felaktiga sådana eller åt att uppdatera dem. Lika mycket tid läggs ner på att vänta på att något ska hända, en ekonomiskt sett stor period av tomt stirrande på en skärm.”