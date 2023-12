”Ska man bli chef ska man bli det av rätt anledning”

1990-tal: Kul att måla tavlor – men också en business. Den konstnärligt intresserade trettonåringen far runt på marknader med mormor och säljer egna alster. ”Kanske föddes affärsintresset här?”

Under sin tid på kemijätten Akzo Nobel tog hon – efter viss vånda – chansen att delta i det globala hållbarhets- och ledarskapsprogrammet ”Leadership on the edge”.