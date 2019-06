Per Grankvist: Riktiga ledare behövs om vi ska klara klimatkrisen

Konsumtionen är vårt främsta verktyg i jakt på självförverkligande. Gilette gick från att erbjuda the best a man can get till att uppmana männen att be the best man you can be. Konsumtion är också ångestdämpande. L’Oréals produkter hamnar i korgen because I’m worth it. Flera decenniers kommersiell propaganda om att nya saker är svaret på alla problem har lett till att vi i dag köper saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att försöka imponera på människor vi inte känner.

Så länge ekonomerna höll på och larvade sig med att hävda att det fanns något som hette externaliteter – saker som man inte behövde ta med i ett företags cost/benefit-analys hur uppenbart det än var att företagets sätt att agera fick negativa konsekvenser för omvärlden – verkade det som om konsumtionen var konsekvensneutral. Klimatkrisen är beviset för att det inte stämmer. Klimatkrisen är planetens sätt att skicka oss fakturor för allt du köpt de senaste decennierna. Glöm din barndoms vita vintrar eller sommarens rena vatten – de är utmätta av den planetära kronofogden och du får dem inte tillbaka den närmaste tiden. Det är ju ditt fel! Det är du som förköpt dig, som utnyttjat billiga flygbiljetter för att flyga kors och tvärs, som mulat in så mycket kött du kunnat äta så fort du fått chansen, som betraktat bil som en rättighet och som alltid unnat dig nya saker för att du tyckt att du varit värd det.

Läs också: 80 procent tycker: Jobbets klimatpåverkan – en fråga för chefen!

Den som inte har information, inte känner till fakta eller förstår samband har heller inget ansvar. Men den som har informationen kan inte undvika att ta ansvar. Om du inte förstod att din privata konsumtion påverkade planeten så ska jag inte peka finger. Men nu vet du och tillsammans behöver vi agera. Alltså är hållbarhetsfrågorna ditt ansvar, oavsett vilken chefstitel du har på visitkortet. Som chef förväntas du dessutom vara en förebild. Använder du konsumtion för att förverkliga dig själv eller dämpa ångest bör du gå i terapi, inte sabba planeten. Flyg ska helst ersättas med distansmöten och tåg, de flesta mål bör vara vegetariska, dumpa bilen om du kan (vilket de flesta kan) och prova köpstopp resten av 2019.

Det är så man leder och det är så man hanterar kriser: Genom handling.

Läs också: 5 steg: Bli chefen på jobbet – som tar klimatfrågan på allvar!