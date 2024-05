Översten som siktar mot stjärnorna

Det började när hon fastnade framför tv:n och Star Wars som tolvåring, just när rymdskeppet Millennium Falcon sögs in i Dödsstjärnan.

”En ny värld öppnade sig. Star Wars blev den avgörande vändpunkten i mitt liv. All cool teknik, tanken på att åka till andra planeter … Från den stunden förvandlades mitt rum till ett rymdskepp och det var bara Star Wars som gällde. ’That’s no moon … I have a very bad feeling about this’”, citerar Ella Carlsson. Som den passionerade rymdnörd hon är, kan hon alla filmreplikerna utantill.