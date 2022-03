Linda Waxin: ”Hur omdefinierar du framgång?”

Precis som pandemin har bevisat för oss att vi kan genomföra stora, omfattande beteendeförändringar på kort tid som samhällsmedborgare för samhället, har “klimatiseringen” visat att vi på bred front med stor impact kan omdefiniera framgång. Finns det något mer optimistiskt än att leva i en tid där politiken, näringslivet, medborgarna klarar av att omdefiniera framgång? Är det too little, too late i många hänseenden? Ja, såklart. Men, det händer. Och jag tror att det kommer gå snabbt nu.

De som följt mig en längre tid vet att omdefiniering av framgång är en pågående favoritsysselsättning, och i mina ögon kanske något av det viktigaste en människa kan lägga sin energi på. Här är det viktigt att poängtera att jag inte föddes klok, jag föddes in i normer som jag svalde med hull och hår. Men livet gav mig en omdanande livskris vid 33 års ålder när min pappa (och närmaste person) gick bort 56 år gammal, och det gjorde mig klok. Att livet kan bli kort, att världens resurser är ändliga, MÅSTE göra en klok.

Mått som BNP, tillväxt, vinstmarginaler och materiell status kan inte längre vara måtten på framgång. De måtten har tagit oss hit, till akut kris. De måste kompletteras och många fall ersättas. Och det händer. De globala hållbarhetsmålens inflytande kan inte underskattas. De stora pengarnas anpassning till ESG-standarder (miljö- social- och bolagsstyrning) gör skillnad. Konsumenters och talangers nya krav spelar roll.

För startups med höga ambitioner har unicorn-status – en värdering över en miljard dollar – länge varit “the star in the sky”. Till min glädje fann vi ett nytt mått på framgång för ambitiösa start-ups när vi startade mitt nya bolag vars mission är “less carbon in computing”: Gigacorn-status vilket uppnås genom att minska koldioutsläpp med ett gigaton per år och samtidigt bära sig kommersiellt. Det låter omöjligt, men det är en helt ny sorts “star in the sky” och kommer driva fram en helt ny sorts bolag.

Så “the million dollar question” blir såklart: Hur kan du som ledare bidra till att omdefiniera framgång i din organisation? Det du gör spelar roll.

Läs också: Linda Waxin: ”Vem har aldrig gjort sig skyldig till destruktivt ledarskap?”