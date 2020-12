Hälsoutmaningens sista vecka: ”Peppgrupperna veckans bästa möte”

När Hälsoutmaningen går in i sin sista vecka uppenbarar sig en oväntad effekt bortom de 10 000 stegen: att prata med kollegorna i peppgrupperna har blivit en av veckans bästa stunder.

Fatigue de promenade (promenadtrötthet) är det nya begrepp som psykologen Per Naroskin lanserade i P1:s Spanarna i fredags. Och visst tar det emot lite att ge sig ut. Men på Chef har vi ändå lagt många mil under fötterna när Hälsoutmaningen rullar in på sista vecka.

Min hälsoapp har fått hicka. Det genomsnittliga antalet steg är ökat med nästan 3 000 per dag jämfört med förra månaden. Och i peppgrupperna, som vi delats in i och som träffas virtuellt en gång i veckan, diskuterar vi nya promenadvägar och får veta mer om varandras familjer.

”Veckans bästa möte”, säger en medarbetare.

”Värdefullt! Flera av oss har inte arbetat särskilt tätt tillsammans tidigare”, säger en annan.