Forskning: Så kan pushnotiser ändra ditt minne

Pling! Ministeravgång! Pling! Like på Instagram! Pling! Mejl från chefen! Att säga att vi lever i en tid när pushnotiser till stor del styr vår uppmärksamhet är ingen överdrift – något som många upplever som stressande.

Ett tydligt exempel är ett experiment som Dagens Nyheter gjorde tidigare i år med en skolklass i Gränna, där eleverna tilläts ha mobilerna påslagna under en lektion. Resultatet förvånade: I snitt fick varje elev en ny notifikation var 18:e sekund – och totalt kom över 2000 notiser in under lektionens gång.

Nu visar ny forskning från Ohio State University att just pushnotiser och liknande signaler som pockar på uppmärksamhet faktiskt kan lämna avtryck i våra hjärnor. Även om du upplever att du lyckas ignorera dem.