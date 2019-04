Forskning: Chefen viktigast för att slippa trakasserier på jobbet

Kungliga Dramaten har i flera omgångar fått känna av hur en bristande strategi för att hantera trakasserier på arbetsplatsen kan påverka varumärket – nu senast i den offentliga debatten kring vad som upplevs som otillräckligt stöd från ledningen, som tvingat fram en omorganisation.

Också jätten Google och dess ägare Alphabet – med mottot ”Do the right thing” – fick under hösten 2018 uppleva att det kan kosta rejält, både i PR-poäng och i reda pengar räknat, när 20 000 medarbetare världen över lämnade arbetet för att protestera mot den tystnadskultur man menar finns inom företaget.