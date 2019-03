Forskning: 5 saker om klimatet alla nya chefer måste lära sig

Redan för 20 år sedan sa den amerikanske professorn i hållbart företagande, Andrew Hoffman, att det är dags för ledarskapsutbildningarna att ta tag i miljöfrågan på ett sätt som motsvarar den verklighet som de utexaminerade möter.

Även om Handelshögskolan i Stockholm precis har tagit ett kliv i den riktningen genom att tillsammans med Mistra Center for Sustainable Markets bygga ett centrum för forskning och utveckling av utbildning inom hållbara marknader, har inte mycket hänt. Det menar Mark Edwards, lektor vid Jönköpings universitet, som forskar på hållbarhet och värderingar i organisationer.

”Många handelsskolor arbetar väldigt nära företagsvärlden medan de ignorerar miljöpåverkan och klimatförändringarna”, säger Mark Edwards.

Den australiensiske lektorn har tillsammans med professor Jose M Alcaraz vid Berlin School of Creative Leadership och Sarah Cornell, forskare på Stockholm Resilience Centre, skrivit forskningsartikeln Management education and earth system science: Transformation as if planetary boundaries matter.

”Vi har undvikit dessa frågor så länge. Klimatförändringar och biologisk mångfald lyser med sin frånvaro inom affärslitteraturen. Vi har blivit – och tillåtit oss att bli – vilseledda och förvirrade. Men vi måste inse vilket ansvar vi har”, säger han.