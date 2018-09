Forskare: Kolla mejlen på tåget – borde räknas som jobbtid

Många pendlar idag långa sträckor för att ta sig till och från jobbet. Dagens smarta telefoner och god internetuppkoppling har gjort att du kan använda tiden till att kolla jobbmejlen. När forskare vid University of the West of England frågade 5000 personer om sina pendlingsvanor kom det fram att hela 54 procent använde tiden för att kolla mejlkorgen, skriver BBC.

På väg till jobbet ville många skanna av inkommande mejl och svara på de mest akuta för att ge sig själv ett försprång av arbetsdagen. På vägen hem valde många att svara på mejl som man inte hann med under den ordinarie arbetstiden.