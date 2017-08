Följ en enda regel – och rivstarta jobbhösten

Men det finns knep för att lyckas prioritera bland dina måsten, skriver ledarskapssajten Inc. Ett är att följa Alex Cavoluacos, författare till boken The Muse, tips om att göra en 1-3-5–lista per dag. Där sätter du upp en större och tuffare uppgift, tre stycken mediumsvåra uppgifter och fem mindre saker. Uppfyll så många som möjligt av dessa. När du sedan sammanfattar dagen gör du en ny lista på kvällen. Precis som du lägger fram morgondagens kläder på en pall.

Detta för att undvika att behöva ta tuffa beslut på morgonen när du troligen är trött och lite groggy efter nattsömnen.

Enligt samma modell bör man försöka bocka av en riktigt tuff arbetsuppgift innan lunch. Det ger dig självförtroende och styrka att klara av resten av arbetsdagen.