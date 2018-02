Det kan du lära dig av Elon Musk

”I stället för att ställa frågor låter han kandidaten ställa frågor till honom. Sedan gör han en bedömning utifrån vilka frågor man ställer. Det är en lite udda form, men jag har förstått nu i efterhand att han arbetar på det sättet”, säger Carlsson och konstaterar att metoden verkar fungera:

”Han lyckas dra med sig riktigt duktiga personer för att driva förändring.”

I en biografi om Elon Musk – som finns sammanfattad här i Chefboken – nämns en annan annorlunda rekryteringsmetod: Att ignorera personen som just släppts in på kontoret, att bara fortsätta skriva mejl och inte möta veder­börandes blick. För att sedan börja ”intervjun” med en gåta – med syfte att se hur kandidaten tar sig an problemet.

Själv reflekterar Musk med föl­jande ord över sitt eget chefskap under första tiden i it-meckat Silicon Valley: ”Jag hade aldrig lett något team överhuvudtaget förr, inte ens varit lagkapten i något idrottslag.”

Det märktes. Klagomål på ledarskapet har följt Elon Musk under hela hans karriär, kanske tydligast manifesterat i hur han utsattes för en palatskupp på företaget som senare skulle bli Paypal – han helt enkelt avsattes från vd-posten under sin bröllopsresa.

Självcentrerad, envis och oförmögen att läsa människor är några hårda omdömen. På plussidan finns förutom förmågan att se och attrahera talanger en annan egenskap som särskilt lyfts fram i boken: Hans kunskaper i ytterst avancerad teknologi. Han är ”chefen som är inblandad i allt, förstår allt i detalj och minns osannolika mängder information”.

Den nivån är månne svår att uppnå för gemene chef, men att orientera sig inom ny teknik är något som fler chefer kan ha nytta av i en tid när digitaliseringen utmålas som ett orosmoln. Den som har kapacitet att skapa sig en bild av nästa steg i utvecklingen har onekligen skaffat sig ett försprång.

Och trots det dåliga ryktet som Elon Musk dras med finns det mer att inspireras av som chef. Han tickar även av följande viktiga boxar i checklistan för vad som gör en ledare framgångsrik i digitaliseringens tidevarv: Att veta vad kunden vill ha innan de själva vet – ett företags transformation bör utgå från kundens behov. Resultatorienterad – kulturen i hans företagsprojekt handlar alltid främst om att få saker gjorda. Misstag är okej att göra som anställd under Musk – men att bortförklara dem är det inte.

Eller som Peter Carlsson säger i Breakits intervju: ”Musk är svart eller vit när det gäller hur han ser på resultat. Han kräver att folk tar ansvar för både bra och dåliga beslut.”

Så vad är då det värsta misstaget man kan göra som anställd hos Elon Musk? Svar: Att säga att det som chefen begär är ogenomförbart.

En devis som lär gälla oavsett om det handlar om handfasta detaljer som snygga solskydd i senaste Tesla-modellen, ljudlösa handtag som fälls ut ur bildörrar – eller hans vision om att skicka människor till Mars och bygga en koloni.